Лубинец заявил о взятках в ТЦК и назвал суммы за уклонение от мобилизации

Дмитрий Лубинец и представители полиции. Коллаж: Новини.LIVE

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине существуют коррупционные схемы, связанные с мобилизацией. По его словам, отдельные военнообязанные платят значительные взятки, чтобы избежать призыва, в то время как люди без финансовых возможностей вынуждены проходить мобилизацию.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Сколько стоит "выйти" после задержания в ТЦК

По словам омбудсмена, после задержания сотрудниками территориальных центров комплектования отдельные люди платят значительные суммы за возможность сразу выйти на свободу.

"Мне рассказывают о 10 тысячах долларов — это из микроавтобуса, 20 тысяч долларов — это из помещения ТЦК и СП. Да, это для того, чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что одна часть общества откупается, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать", – рассказал Лубинец.

В то же время он отметил, что из-за необходимости выполнять мобилизационные показатели отдельные ТЦК призывают даже людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. В качестве примера Лубинец привел историю 59-летнего мужчины из Закарпатья, который прибыл на лечение с медицинскими документами. По словам омбудсмена, его задержали прямо на перроне железнодорожного вокзала.

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Омбудсмен сообщил, что после мобилизации пять воинских частей отказались принимать этого мужчину на службу. Несмотря на это, его юридически зачислили в районный ТЦК и СП в качестве военнослужащего. По словам Лубинца, во время проверки представители его офиса заметили, что мужчина был одет в гражданскую одежду, хотя уже две недели официально считался военным.

"Когда туда приехал мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам, чтобы показать. Человек в гражданской одежде. И это при том, что уже две недели она военная. И совершенно понятный вопрос – если человек военный, то где военная форма? Чем человек занимается? А человека все равно пытаются, есть такой термин, чтобы кто-то купил из воинских частей", – добавил Лубинец.

Как сообщали Новини.LIVE, базовая общевойсковая подготовка (БОВП) является обязательным этапом для новобранцев, в ходе которого они проходят военную подготовку и адаптируются к службе. Инструкторы отмечают, что правильно собранное снаряжение помогает легче пройти первые дни обучения и быстрее привыкнуть к новым условиям.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве суд рассмотрел дело мужчины, который пытался незаконно получить отсрочку от мобилизации. Для этого он использовал поддельные документы, однако нарушение было выявлено, и суд признал его виновным и назначил штраф.