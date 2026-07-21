За выход из буса — 10 тысяч долларов: Лубинец раскрыл схемы взяток в ТЦК

Дмитрий Лубинец и представители полиции. Коллаж: Новини.LIVE

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в Украине существуют коррупционные схемы, связанные с мобилизацией. По его словам, отдельные военнообязанные платят значительные взятки, чтобы избежать призыва, в то время как люди без финансовых возможностей вынуждены проходить мобилизацию.

Об этом он рассказал в интервью Новини.LIVE.

Сколько стоит "выйти" после задержания в ТЦК

По словам омбудсмена, после задержания сотрудниками территориальных центров комплектования отдельные люди платят значительные суммы за возможность сразу выйти на свободу.

"Мне рассказывают о 10 тысячах долларов — это из микроавтобуса, 20 тысяч долларов — это из помещения ТЦК и СП. Да, это для того, чтобы тебя просто сейчас выпустили. А завтра тебя могут снова поймать, мобилизовать. Проблема в том, что одна часть общества откупается, а другая часть не имеет на это средств и идет воевать", – рассказал Лубинец.

В то же время он отметил, что из-за необходимости выполнять мобилизационные показатели отдельные ТЦК призывают даже людей, имеющих серьезные проблемы со здоровьем. В качестве примера Лубинец привел историю 59-летнего мужчины из Закарпатья, который прибыл на лечение с медицинскими документами. По словам омбудсмена, его задержали прямо на перроне железнодорожного вокзала.

Омбудсмен сообщил, что после мобилизации пять воинских частей отказались принимать этого мужчину на службу. Несмотря на это, его юридически зачислили в районный ТЦК и СП в качестве военнослужащего. По словам Лубинца, во время проверки представители его офиса заметили, что мужчина был одет в гражданскую одежду, хотя уже две недели официально считался военным.

"Когда туда приехал мой представитель по Закарпатью, человека привели к нам, чтобы показать. Человек в гражданской одежде. И это при том, что уже две недели она военная. И совершенно понятный вопрос – если человек военный, то где военная форма? Чем человек занимается? А человека все равно пытаются, есть такой термин, чтобы кто-то купил из воинских частей", – добавил Лубинец.

Как сообщали Новини.LIVE, базовая общевойсковая подготовка (БОВП) является обязательным этапом для новобранцев, в ходе которого они проходят военную подготовку и адаптируются к службе. Инструкторы отмечают, что правильно собранное снаряжение помогает легче пройти первые дни обучения и быстрее привыкнуть к новым условиям.

Как сообщали Новини.LIVE, в Полтаве суд рассмотрел дело мужчины, который пытался незаконно получить отсрочку от мобилизации. Для этого он использовал поддельные документы, однако нарушение было выявлено, и суд признал его виновным и назначил штраф.