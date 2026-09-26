При каком зрении не берут в армию: полный перечень заболеваний

Проверка зрения. Фото: 101-я отдельная бригада охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробёва

Во время всеобщей мобилизации мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут признать полностью негодными к службе из-за проблем со зрением. Но окончательное решение принимает ВЛК на основании приказа Минобороны №402. В частности, основанием для исключения из учета являются такие заболевания зрения, как слепота, тяжелая глаукома или отслойка сетчатки на обоих глазах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

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Кто оценивает годность к службе

Судьбу призывников решает военно-врачебная комиссия. Во время медицинского осмотра врачи руководствуются специальным Перечнем заболеваний, утвержденным приказом Минобороны № 402. Если заболевание существенно ограничивает возможности человека или делает прохождение службы физически невозможным, гражданина освобождают от призыва.

Согласно Закону Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», офтальмологические диагнозы, позволяющие избежать мобилизации, подробно расписаны в статьях 25–32 профильного документа.

Потеря зрения и выраженные нарушения рефракции

Абсолютным основанием для исключения из воинского учета является физическое отсутствие одного или обоих глазных яблок. Также в армию не примут мужчин, у которых диагностирована полная слепота хотя бы одного глаза, или если острота зрения на одном глазу опускается ниже отметки 0,1.

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Строгие правила действуют и в отношении рефракции. ВЛК признает человека негодным, если близорукость или дальнозоркость любого глаза превышает 12,0 дптр в одном из меридианов. Освобождение от службы гарантирует и любой вид астигматизма, при котором разница рефракции в двух главных меридианах составляет более 6,0 дптр.

Тяжелые заболевания обоих глаз

Комиссия снимает с учета тех, кто имеет серьезные двусторонние патологии. Речь идет о глаукоме в тяжелой стадии на обоих глазах, а также о разрывах или отслойках сетчатки любого происхождения. Кроме того, непригодность устанавливается при наличии стойкого паралича двигательных мышц глазного яблока, если он сопровождается диплопией.

Исключение из учета выдается и при резко выраженных заболеваниях всех частей глаза и его придаточного аппарата на обоих глазах. К ним относятся катаракта, заболевания зрительного нерва, дегенеративные изменения, рубцы и помутнения, которые часто обостряются или вызывают прогрессирующее снижение зрительных функций.

Такой же статус получают граждане с выраженными анатомическими пороками век, глазницы или конъюнктивы, если это приводит к значительным двигательным или зрительным нарушениям на обоих глазах.

Новини.LIVE ранее писали, что требование командира прервать лечение и вернуться в часть является незаконным, если медики назначили непрерывную стационарную реабилитацию.

Военнообязанные также имеют право переоформить или изменить основание для отсрочки от призыва через ЦНАП. Достаточно подать заявление с пакетом новых документов, которые рассмотрит комиссия при ТЦК и СП, а предыдущая отсрочка при этом не аннулируется и будет оставаться в силе вплоть до момента вынесения нового решения.