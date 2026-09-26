З яким зором не беруть до армії: повний перелік хвороб

Перевірка зору. Фото: 101 окрема бригада охорони ГШ ЗСУ ім. генерал-полковника Генадія Воробйова

Під час загальної мобілізації чоловіків від 25 до 60 років можуть визнати повністю непридатними до служби через проблеми із зором. Але прикінцеве рішення ухвалює ВЛК на основі наказу Міноборони №402. Зокрема, підставою для виключення з обліку є такі хвороби зору як сліпота, важка глаукома або відшарування сітківки на обох очах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Хто оцінює придатність до служби

Долю призовників вирішує військово-лікарська комісія. Під час медичного огляду лікарі спираються на спеціальний Розклад хвороб, затверджений наказом Міноборони №402. Якщо захворювання суттєво обмежує можливості людини або робить проходження служби фізично неможливим, громадянина звільняють від призову.

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", офтальмологічні діагнози, що дозволяють уникнути мобілізації, детально розписані у статтях 25-32 профільного документа.

Втрата зору та сильні порушення рефракції

Абсолютною підставою для виключення з військового обліку є фізична відсутність одного чи обох очних яблук. Також до війська не заберуть чоловіків, у яких діагностовано повну сліпоту хоча б одного ока, або якщо гострота зору на одному оці падає нижче позначки 0,1.

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Суворі правила діють і щодо рефракції. ВЛК визнає людину непридатною, якщо короткозорість або далекозорість будь-якого ока перевищує 12,0 дптр в одному з меридіанів. Звільнення гарантує і будь-який вид астигматизму, за якого різниця рефракції у двох головних меридіанах становить понад 6,0 дптр.

Тяжкі хвороби обох очей

Комісія списує з обліку тих, хто має серйозні двобічні патології. Йдеться про глаукому у важкій стадії на обох очах, а також про розриви чи відшарування сітківки будь-якого походження. Крім того, непридатність встановлюють за наявності стійкого паралічу рухових м'язів очного яблука, якщо він супроводжується диплопією.

Виключення з обліку видають і за різко виражених хвороб усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах. Сюди належать катаракта, хвороби зорового нерва, дегенеративні зміни, рубці та помутніння, які часто загострюються або викликають прогресуюче зниження зорових функцій.

Такий самий статус отримують громадяни з вираженими анатомічними вадами повік, орбіти чи кон'юнктиви, якщо це призводить до значних рухових чи зорових проблем на обох очах.

Новини.LIVE раніше писали, що вимога командира перервати лікування та повернутися до частини є незаконною, якщо медики призначили безперервну стаціонарну реабілітацію.

Військовозобов'язані також мають право переоформити або змінити підставу для відстрочки від призову через ЦНАП. Достатньо подати заяву з пакетом нових документів, які розгляне комісія при ТЦК та СП, а попередня відстрочка при цьому не згорить і залишатиметься чинною аж до моменту винесення нового рішення.