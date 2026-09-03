Отменят ли статус критически важного предприятия из-за побега кадров за границу

Проверка документов на КПП. Фото: ГПСУ

Украинцы, имеющие действующую отсрочку от мобилизации, могут на законных основаниях отдыхать за границей. Если специалист решил не возвращаться из отпуска, компания обязана немедленно отменить его отсрочку и провести служебное расследование вместо немедленного увольнения за прогул. Хотя работодатели не теряют статус критически важных предприятий из-за единичных случаев невозвращения забронированных работников из-за границы, но массовый отток персонала грозит директорам уголовными делами за незаконную переправку уклонистов через государственную границу.

Об этом заявила эксперт по трудовому праву и кадровому учету Яна Ярошенко, передает Новини.LIVE.

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На каких основаниях забронированные могут выехать за границу

Зарезервированные военнообязанные имеют законное право выезжать за пределы Украины во время военного положения. Согласно постановлению правительства № 57, для пересечения границы в отпуск или командировку мужчине необходим загранпаспорт, действующий военно-учетный документ без отметок о розыске и разрешительный приказ от руководства.

В этом приказе, в свою очередь, директор должен четко указать даты отдыха, транзитные маршруты и конечные страны пребывания. Однако само наличие брони не означает, что работника на 100% выпустят в Европу. Окончательное решение принимают пограничники, которые всё чаще требуют предъявить трудовой договор, справки ОК-5 или ОК-7, приказ о критичности предприятия и даже банковское приложение с регулярными зачислениями зарплаты.

Что будет с критичностью предприятия в случае побега забронированного работника

Если работник успешно пересек границу и решил остаться в другом государстве, его компания не теряет статус критически важной автоматически. Правительственное постановление № 76, регулирующее порядок бронирования, не содержит такого основания для лишения бизнеса привилегий. Один сбежавший работник не создаст глобальных проблем, однако систематические случаи невозвращения гарантированно привлекут внимание правоохранительных органов.

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Следователи будут проверять, не было ли трудоустройство фиктивным и не использует ли руководство статус компании для создания «коридоров» на выезд. Такие действия расцениваются как организация незаконного переправки лиц через государственную границу по статье 332 Уголовного кодекса Украины. В судебном реестре уже фигурируют подобные дела.

Как руководителям защититься от последствий побега забронированных работников

Чтобы защититься от подозрений, руководителям советуют перед поездкой брать у подчиненных письменное обязательство. В нём работник должен подтвердить, что знает дату возвращения на работу, осознаёт последствия побега и самостоятельно несёт ответственность за пересечение границы. Эта бумажка хоть и не заставит беглеца вернуться, но докажет правоохранителям, что работодатель действительно ждал своего специалиста и не оказывал сознательной помощи в побеге.

Когда же факт невозвращения станет очевидным, компании не стоит делать вид, что ничего не произошло, или мгновенно увольнять человека за прогул. Предприятие должно официально зафиксировать отсутствие специалиста на рабочем месте, попытаться дозвониться до него для выяснения причин и начать внутреннее служебное расследование.

Также Новости.LIVE сообщали, что слухи о том, что людей не будут выпускать из страны из-за родственников-«уклонистов», не имеют ничего общего с реальностью. Юрист пояснила, что сегодня пограничники не имеют никакого права запрещать выезд только потому, что у кого-то из членов семьи есть проблемы с воинским учетом.

Также правоведы напомнили, что бронь спасает от мобилизации, но вовсе не отменяет правил воинского учета. Поэтому даже работник, имеющий отсрочку, вполне законно может получить повестку. Выбрасывать её или прятаться не стоит, ведь человека могут вызвать просто для обновления анкетных данных, сверки документов или направления на медицинскую комиссию.