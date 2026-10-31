Проверка документов при выезде за границу и личное дело. Фото: коллаж Новини.LIVE

Забронированный работник, который уехал в заграничный отпуск и не вернулся к работе, может повлечь за собой ряд серьезных проблем для владельца компании. Руководству компании не стоит игнорировать такой поступок, чтобы не потерять статус критически важного предприятия и максимально корректно оформить увольнение за прогул.

Все нюансы по поводу действий работодателя к работнику разъяснила экспертка по военному учету и ведению ФЛП Анастасия Булуй, передает Новини.LIVE.

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Документы для отпуска за границей для забронированного

Основным поводом для легального пересечения границы забронированным специалистом считается служебная командировка. Однако практика Государственной пограничной службы доказывает, что выезд на отдых возможен, если у человека безупречный пакет бумаг. Как отмечает эксперт по военному учету и ведению ФЛП Анастасия Булуй, пограничники будут тщательно проверять данные лица в системе "Оберег".

Для выезда в отпуск сотруднику необходимо иметь при себе:

Электронный военно-учетный документ с четкой отметкой "Бронирование в". Разрешение на выезд от работодателя, оформленное в произвольной форме. В документе обязательно указываются даты отдыха и страна следования (включая государства для транзита). Копию или выписку из приказа об отпуске, где указаны должность, сроки и страна пребывания. Загранпаспорт гражданина Украины. Справка с места работы или служебное удостоверение.

Кроме того, специалисты рекомендуют сгенерировать через приложение Пенсионного фонда электронную справку ОК-5 или ОК-7.

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Но вместе с тем правительственное постановление № 57 от 27 января 1995 года, регулирующее Правила пересечения границы, до сих пор не содержит прямой нормы о выезде забронированных именно на отдых. Несмотря на это, при наличии всех справок инспекторы обычно пропускают мужчин.

Если это не первый выезд во время военного положения и человек раньше вовремя возвращался, отношение пограничников будет более лояльным.

Что делать начальнику, если забронированный работник сбежалза границу

Юридические проблемы компании начинаются, когда работник успешно пересекает границу, но игнорирует дату возвращения на работу. Работодатель обязан действовать по четкому алгоритму, чтобы защитить интересы бизнеса.

Если работника нет на рабочем месте весь день или больше трех часов, это потенциальный прогул. Однако спешить с увольнением нельзя, ведь причиной может быть задержка рейса или госпитализация.

Руководство должно составить акт об отсутствии, получить докладную записку от непосредственного начальника и сохранить выписки из журнала учета или электронной пропускной системы.

В дальнейшем предприятие посылает письмо с требованием предоставить объяснения в адрес регистрации и фактического проживания беглеца. Это обязательно должно быть ценное письмо с описанием вложения и уведомлением о вручении. Квитанции сохраняются как подтверждение попытки связаться с работником.

Если уважительных причин нет, а вина доказана, компания издает приказ об увольнении за прогул на основании пункта 4 части 1 статьи 40 Кодекса законов о труде.

Аннулирование брони и финансовые риски для работодателя

Держать беглеца за границу в штате крайне опасно для самого предприятия. Согласно пункту 31 правительственного постановления №76 от 27 января 2023 года, увольнение является прямым основанием для аннулирования отсрочки. В то же время подпункты 7 и 8 этого же документа позволяют руководителям критически важных предприятий или государственных органов разбронировать лицо по обоснованному представлению непосредственно через портал "Дія".

Анастасия Булуй отмечает, что медлить с отменой брони нельзя. Пока у человека есть отсрочка, государство рассматривает его как часть критически важного кадрового ресурса компании. Чтобы удерживать статус критического предприятия, работодатель обязан ежемесячно начислять работникам зарплату в размере не менее 25941 гривны, за исключением нескольких отдельных категорий.

Невыплата этой суммы из-за прогула беглеца создает юридические предпосылки для лишения компании статуса критичности. Вовремя отмененное бронирование устраняет эти финансовые угрозы. Если же впоследствии окажется, что задержка произошла по объективным причинам, то процедуру бронирования можно будет запустить заново.

Иногда работники пытаются оправдать невозврат, отправляя фотографии иностранных больничных листов. Если от работника поступило такое письмо, то компания должна потребовать подтверждения временной нетрудоспособности и формирования официального медицинского заключения через украинского врача.

Новини.LIVE также сообщали украинским компаниям теперь могут в любой момент прийти с внезапными проверками ТЦК, налоговики и инспекторы по труду. Работодатели обязаны вести строгий военный учет своих работников, а ошибка или неучтенный работник будет стоить компании от 34 до 60 тысяч гривен.

В то же время правительство планирует значительно уменьшить количество забронированных специалистов и строго пересмотреть списки. Людей, уже имеющих законную отсрочку, хотят больше не учитывать в общих расчетах, а сами квоты на бронирование для критических предприятий сильно урежут. Кто именно получит защиту от призыва, будет решать новый центр при Кабмине. Правда, юристы и депутаты уже бьют тревогу и критикуют нововведения, потому что такие ограничения могут просто парализовать работу бизнеса.