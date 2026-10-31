Перевірка документів при виїзді за кордон та особова справа. Фото: колаж Новини.LIVE

Заброньований працівник, який виїхав у закордонну відпустку і не повернувся до роботи, може спричинити низку серйозних проблем для власника компанії. Керівництву компанії не варто зволікати та ігнорувати такий вчинок, щоб не втратити статус критично важливого підприємства та максимально коректно оформити звільнення за прогул.

Всі нюанси щодо дій роботодавця до працівника роз'яснила експертка з військового обліку та ведення ФОП Анастасія Булуй, передає Новини.LIVE.

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Документи для відпустки за кордоном для заброньованого

Основним приводом для легального перетину кордону заброньованим фахівцем вважається службове відрядження. Проте практика Державної прикордонної служби доводить, що виїзд на відпочинок також можливий, якщо людина має бездоганний пакет паперів. Як зазначає експертка з військового обліку та ведення ФОП Анастасія Булуй, прикордонники ретельно перевірятимуть дані особи в системі "Оберіг".

Для виїзду у відпустку співробітнику необхідно мати при собі:

Електронний військово-обліковий документ із чіткою відміткою "Бронювання до". Дозвіл на виїзд від роботодавця, оформлений у довільній формі. У документі обов'язково вказуються дати відпочинку та країна прямування (включно з державами для транзиту). Копію або витяг із наказу про відпустку, де зазначені посада, терміни та країна перебування. Закордонний паспорт громадянина України. Довідку з місця роботи або службове посвідчення.

Крім того, фахівці рекомендують згенерувати через застосунок Пенсійного фонду електронну довідку ОК-5 або ОК-7.

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Але разом з тим урядова постанова № 57 від 27 січня 1995 року, яка регулює Правила перетинання кордону, досі не містить прямої норми про виїзд заброньованих саме на відпочинок. Попри це, за наявності всіх довідок інспектори зазвичай пропускають чоловіків.

Якщо це не перший виїзд під час воєнного стану і людина раніше вчасно поверталася, ставлення прикордонників буде значно лояльнішим.

Що робити начальнику якщо заброньований працівник втік за кордон

Юридичні проблеми для компанії починаються, коли працівник успішно перетинає кордон, але ігнорує дату повернення на роботу. Роботодавець зобов'язаний діяти за чітким алгоритмом, щоб захистити інтереси бізнесу.

Якщо працівника немає на робочому місці весь день або понад три години, це потенційний прогул. Проте поспішати зі звільненням не можна, адже причиною може бути затримка рейсу чи госпіталізація.

Керівництво має скласти акт про відсутність, отримати доповідну записку від безпосереднього начальника та зберегти виписки з журналу обліку чи електронної пропускної системи.

Надалі підприємство надсилає лист із вимогою надати пояснення на адреси реєстрації та фактичного проживання втікача. Це обов'язково має бути цінний лист з описом вкладення та повідомленням про вручення. Квитанції зберігаються як доказ спроби зв'язатися з працівником.

Якщо поважних причин немає, а вина доведена, компанія видає наказ про звільнення за прогул на підставі пункту 4 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю.

Анулювання броні та фінансові ризики для роботодавця

Тримати втікача за кордон у штаті вкрай небезпечно для самого підприємства. Відповідно до пункту 31 урядової постанови № 76 від 27 січня 2023 року, звільнення є прямою підставою для анулювання відстрочки. Водночас підпункти 7 та 8 цього ж документа дозволяють керівникам критично важливих підприємств чи державних органів розбронювати особу за обґрунтованим поданням безпосередньо через портал "Дія".

Анастасія Булуй наголошує, що зволікати зі скасуванням броні не можна. Поки людина має відстрочку, держава розглядає її як частину критично важливого кадрового ресурсу компанії. Щоб утримувати статус критичного підприємства, роботодавець зобов'язаний щомісяця нараховувати працівникам зарплату в розмірі не менше 25 941 гривні, за винятком кількох окремих категорій.

Невиплата цієї суми через прогул втікача створює юридичні передумови для позбавлення компанії статусу критичності. Вчасно скасоване бронювання усуває ці фінансові загрози. Якщо ж згодом виявиться, що затримка сталася з об'єктивних причин, процедуру бронювання можна буде запустити заново.

Інколи працівники намагаються виправдати неповернення, надсилаючи фотографії іноземних лікарняних листів. Якщо від працівника надійшов такий лист, то компанія має вимагати підтвердження тимчасової непрацездатності та формування офіційного медичного висновку через українського лікаря.

Новини.LIVE також повідомляли до українських компаній тепер можуть у будь-який момент прийти з раптовими перевірками ТЦК, податківці та інспектори з праці. Роботодавці зобов'язані вести суворий військовий облік своїх працівників, а помилка або неврахований працівник коштуватиме компанії від 34 до майже 60 тисяч гривень.

Водночас уряд планує значно зменшити кількість заброньованих спеціалістів і суворо переглянути списки. Людей, які вже мають законну відстрочку, хочуть більше не враховувати у спільні розрахунки, а самі квоти на бронювання для критичних підприємств сильно вріжуть. Хто саме отримає захист від призову, вирішуватиме новий центр при Кабміні. Щоправда, юристи та депутати вже б'ють на сполох і критикують нововведення, бо такі обмеження можуть просто паралізувати роботу бізнесу.