Бронирование и отсрочка для студентов: как действовать сотруднику и компании

Военно-учетный документ. Фото: Новини.LIVE

Поступление забронированного работника в университет не означает автоматического изменения основания для отсрочки от мобилизации. Украинское законодательство запрещает одновременное наличие двух оснований для освобождения от призыва, поэтому военнообязанному придется выбирать между студенческим статусом и рабочей броней.

Об этом заявили эксперты по кадровому учету и трудовому праву Kadroland, передает Новини.LIVE.

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Почему нужно выбирать между учебой и трудовой отсрочкой

Военнообязанный гражданин не может одновременно пользоваться двумя разными основаниями для отсрочки от мобилизации. Соответственно, человек должен самостоятельно вместе с работодателем определиться, какой именно юридический механизм защиты от призыва он сохранит.

Отдельно эксперты отмечают, что одного факта зачисления в университет или колледж недостаточно, поскольку студент должен полностью соответствовать всем требованиям указанной законодательной нормы. Если же работник все-таки решает перейти на студенческую отсрочку, компания должна официально прекратить его действующую бронь. Эта процедура осуществляется в соответствии с правилами «Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины № 76 от 27 января 2023 года.

Лимиты предприятий и изменение обстоятельств

Ни один нормативный акт не обязывает работодателя принудительно аннулировать бронь специалиста только из-за того, что тот поступил в учебное заведение. Отсрочка от предприятия может оставаться в силе вплоть до истечения срока ее действия. Однако на практике у компаний часто есть жесткие ограничения на количество забронированных сотрудников. Если фирме необходимо защитить от призыва другого сотрудника, руководству целесообразно инициировать процесс снятия брони с того, кто уже имеет право на отсрочку в связи с обучением.

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Новини.LIVE ранее сообщали, что ТЦК и СП могут неправомерно отказывать в предоставлении отсрочки. Не зная правил, люди либо мирятся с этим, либо избегают контактов с ТЦК, хотя такие решения вполне реально отменить законным путем и все же оформить надлежащее освобождение от службы.

Недавно в парламенте предложили новый законопроект, который должен изменить порядок предоставления отсрочки для украинцев, возвращающихся из-за границы домой. Депутаты планируют внести соответствующие поправки в профильный мобилизационный закон.