Бронювання та студентська відстрочка: як діяти працівнику та компанії

Військово-обліковий документ. Фото: Новини.LIVE

Вступ заброньованого працівника до університету не означає автоматичної зміни підстави для відстрочки від мобілізації. Українське законодавство забороняє мати два звільнення від призову одночасно, тому військовозобов'язаному доведеться обирати між студентським статусом та робочою бронею.

На цьому наголосили експерти з кадрового обліку та трудового права Kadroland, передає Новини.LIVE.

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Чому треба робити вибір між навчанням та робочою бронню

Військовозобов'язаний громадянин не може користуватися двома різними підставами для відстрочки від мобілізації одночасно. Відповідно, людина має самостійно разом із роботодавцем визначитися, який саме юридичний механізм захисту від призову вона залишить.

Окремо експерти наголошують, що самого факту зарахування до університету чи коледжу замало, бо студент повинен повністю відповідати всім вимогам зазначеної законодавчої норми. Якщо ж працівник усе-таки вирішує перейти на студентську відстрочку, компанія має офіційно припинити його чинну бронь. Ця процедура виконується за правилами Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, який затверджено урядовою постановою КМУ № 76 від 27 січня 2023 року.

Ліміти підприємств та зміна обставин

Жодний нормативний акт не змушує роботодавця примусово анулювати бронь фахівця тільки через те, що той вступив до навчального закладу. Відстрочка від підприємства може залишатися чинною аж до закінчення свого строку дії. Однак на практиці компанії часто мають жорсткі ліміти на кількість заброньованих. Якщо фірмі потрібно захистити від призову іншого співробітника, керівництву доцільно ініціювати процес розбронювання того, хто вже має право на відстрочку через навчання.

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Новини.LIVE раніше повідомляли, що ТЦК та СП можуть неправомірно відмовляти в наданні відстрочки. Не знаючи правил, люди або миряться з цим, або уникають контактів із ТЦК, хоча такі рішення цілком реально скасувати законним шляхом і все ж оформити належне звільнення від служби.

Нещодавно в парламенті запропонували новий законопроєкт, який має змінити порядок надання відстрочки для українців, котрі повертаються з-за кордону додому. Депутати планують внести відповідні правки до профільного мобілізаційного закону.