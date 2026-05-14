Забронированных обяжут служить в резерве или платить взносы: закон

Проверка документов у мужчины работником ТЦК. Фото: Львовский ОТЦК и СП

В Украине предлагают радикально изменить систему предоставления бронирования через законопроект "О справедливом бронировании и участии в обороне", который внедряет обязательность привлечения забронированных лиц к защите государства. Новая инициатива предусматривает не только работу на предприятиях, но и возможность службы в резерве или уплату целевых оборонных взносов для тех, кто не попал под мобилизацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на законопроект, который опубликовали на сайте Верховной Рады Украины.

В Украине изменят подход к выдаче брони от мобилизации

Новый подход к мобилизационным процессам зафиксирован в законопроекте "О справедливом бронировании и участии в обороне", целью которого является установление прозрачных и унифицированных норм для всей страны.

Главная идея документа заключается в том, что статус забронированного отныне не освобождает человека от обязанностей перед государством, а лишь меняет форму участия в защите. В частности, гражданам, получившим отсрочку по месту работы, предложат три варианта выполнения гражданского долга: непосредственную работу на объектах критической инфраструктуры, службу в рядах резерва или финансовую поддержку армии через специальные взносы.

Проект закона. Фото: скриншот

Основным изменением станет то, что все критерии, категории лиц и конкретные временные рамки бронирования будут определяться исключительно нормами закона. Кроме того, авторы инициативы выступают за полный запрет бронирования без определенного срока действия. Каждая предоставленная отсрочка будет подлежать систематическому пересмотру, чтобы государство могло оперативно реагировать на изменение соответствия лица установленным законодательным критериям.

Читайте также:

Для максимального контроля и прозрачности забронированных работников объединят в едином Реестре забронированных лиц. Эта база данных позволит в режиме реального времени отслеживать количество предоставленных отсрочек и способ, которым забронированный гражданин приобщается к оборонной деятельности страны.

Новини.LIVE писали ранее о том, что в Верховной Раде отвергли слухи об отмене предоставления брони для работников критических предприятий. Данная инициатива будет действовать и в дальнейшем.

Впрочем финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что реальная потребность в бронировании работников значительно выше той, которую позволяет правительство. Он объяснил, как забронированные работники помогают удерживать экономику во время войны.

Ранее о намерениях массовых проверок бронирований заявлял нардеп Юрий Здебский. Он заявил, что в Украине резко увеличилось количество студентов в возрасте 30-50 лет и сказал, какие сферы предпринимательской деятельности действительно нуждаются в бронировании сотрудников.