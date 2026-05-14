Заброньованих зобов’яжуть служити в резерві або платити внески: закон

Перевірка документів у чоловіка працівником ТЦК.

В Україні пропонують радикально змінити систему надання бронювання через законопроєкт "Про справедливе бронювання та участь в обороні", який впроваджує обов'язковість залучення заброньованих осіб до захисту держави. Нова ініціатива передбачає не лише роботу на підприємствах, а й можливість служби в резерві або сплату цільових оборонних внесків для тих, хто не потрапив під мобілізацію.

Новий підхід до мобілізаційних процесів зафіксовано в законопроєкті "Про справедливе бронювання та участь в обороні", що має на меті встановлення прозорих та уніфікованих норм для всієї країни.

Головна ідея документа полягає в тому, що статус заброньованого відтепер не звільняє людину від обов'язків перед державою, а лише змінює форму участі в захисті. Зокрема, громадянам, які отримали відстрочку за місцем роботи, запропонують три варіанти виконання громадянського обов'язку: безпосередню роботу на об’єктах критичної інфраструктури, службу в лавах резерву або фінансову підтримку армії через спеціальні внески.

Основною зміною стане те, що всі критерії, категорії осіб та конкретні часові межі бронювання визначатимуться виключно нормами закону. Окрім того, автори ініціативи виступають за повну заборону бронювання без визначеного терміну дії. Кожна надана відстрочка підлягатиме систематичному перегляду, щоб держава могла оперативно реагувати на зміну відповідності особи встановленим законодавчим критеріям.

Для максимального контролю та прозорості заброньованих працівників об'єднають у єдиному Реєстрі заброньованих осіб. Ця база даних дозволить у режимі реального часу відстежувати кількість наданих відстрочок та спосіб, у який заброньований громадянин долучається до оборонної діяльності країни.

