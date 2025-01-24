Объявление в розыск - могут ли объявить в розыск забронированное лицо

Проверка документов военнообязанного относительно вероятных нарушений учета. Фото: "Голос Карпат"

Территориальный центр комплектования может подать в розыск любого гражданина, который нарушил правила воинского учета. На розыск не влияет даже факт бронирования гражданина.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его подать в розыск из-за истечения срока действия статуса "временно непригодный". Гражданин отметил, что он имеет бронирование, поэтому не подлежит мобилизации.

"В розыск военнообязанного подают в связи с нарушением правил воинского учета или мобилизационного законодательства", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Когда забронированного могут объявить в розыск

Одним из нарушений воинского учета является непрохождение военно-врачебной комиссии, в частности, в ситуации, когда гражданин получил статус "временно непригодный" с требованием повторной ВВК через некоторое время.

"Следовательно, если ТЦК будут выявлены нарушения воинского учета, то розыск вполне возможен", — заверил Айвазян.

Таким образом, даже забронированного гражданина территориальный центр комплектования может объявить в розыск — что, впрочем, не будет влиять на возможность его мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.

Также мы сообщали, что делать, когда ТЦК не снял с розыска после прохождения ВВК.