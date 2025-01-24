Объявление в розыск - могут ли объявить в розыск забронированное лицо

Забронированный в розыске — когда это возможно
Территориальный центр комплектования может подать в розыск любого гражданина, который нарушил правила воинского учета. На розыск не влияет даже факт бронирования гражданина.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Разыск за просрочку срока "временно непригодного"
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, могут ли его подать в розыск из-за истечения срока действия статуса "временно непригодный". Гражданин отметил, что он имеет бронирование, поэтому не подлежит мобилизации.
"В розыск военнообязанного подают в связи с нарушением правил воинского учета или мобилизационного законодательства", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Когда забронированного могут объявить в розыск
Одним из нарушений воинского учета является непрохождение военно-врачебной комиссии, в частности, в ситуации, когда гражданин получил статус "временно непригодный" с требованием повторной ВВК через некоторое время.
"Следовательно, если ТЦК будут выявлены нарушения воинского учета, то розыск вполне возможен", — заверил Айвазян.
Таким образом, даже забронированного гражданина территориальный центр комплектования может объявить в розыск — что, впрочем, не будет влиять на возможность его мобилизации.
Напомним, мы ранее писали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.
Также мы сообщали, что делать, когда ТЦК не снял с розыска после прохождения ВВК.
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