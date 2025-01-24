Оголошення в розшук - чи можуть оголосити у розшук заброньовану особу

Перевірка документів військовозобов’язаного щодо імовірних порушень обліку. Фото: "Голос Карпат"

Територіальний центр комплектування може подати у розшук будь-якого громадянина, який порушив правила військового обліку. На розшук не впливає навіть факт бронювання громадянина.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Розшук за прострочення терміну "тимчасово непридатний"

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його подати у розшук через закінчення терміну дії статусу "тимчасово непридатний". Громадянин наголосив, що він має бронювання, тож не підлягає мобілізації.

"У розшук військовозобов'язаного подають у зв'язку із порушенням правил військового обліку або мобілізаційного законодавства", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Коли заброньованого можуть оголосити у розшук

Одним із порушень військового обліку є непроходження військово-лікарської комісії, зокрема, у ситуації, коли громадянин отримав статус "тимчасово непридатний" з вимогою повторної ВЛК через деякий час.

"Отже, якщо ТЦК будуть виявлені порушення військового обліку, то розшук цілком можливий", — запевнив Айвазян.

Таким чином, навіть заброньованого громадянина територіальний центр комплектування може оголосити у розшук — що, втім, не впливатиме на можливість його мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Також ми повідомляли, що робити, коли ТЦК не зняв з розшуку після проходження ВЛК.