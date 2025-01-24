Оголошення в розшук - чи можуть оголосити у розшук заброньовану особу

Заброньований у розшуку — коли це можливо
Територіальний центр комплектування може подати у розшук будь-якого громадянина, який порушив правила військового обліку. На розшук не впливає навіть факт бронювання громадянина.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Розшук за прострочення терміну "тимчасово непридатний"
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можуть його подати у розшук через закінчення терміну дії статусу "тимчасово непридатний". Громадянин наголосив, що він має бронювання, тож не підлягає мобілізації.
"У розшук військовозобов'язаного подають у зв'язку із порушенням правил військового обліку або мобілізаційного законодавства", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Коли заброньованого можуть оголосити у розшук
Одним із порушень військового обліку є непроходження військово-лікарської комісії, зокрема, у ситуації, коли громадянин отримав статус "тимчасово непридатний" з вимогою повторної ВЛК через деякий час.
"Отже, якщо ТЦК будуть виявлені порушення військового обліку, то розшук цілком можливий", — запевнив Айвазян.
Таким чином, навіть заброньованого громадянина територіальний центр комплектування може оголосити у розшук — що, втім, не впливатиме на можливість його мобілізації.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.
Також ми повідомляли, що робити, коли ТЦК не зняв з розшуку після проходження ВЛК.
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