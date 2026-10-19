Законно ли самовольное заселение военнослужащих в заброшенное жилье

Военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооружённых Сил Украины. Фото: Ирина Рыбакова/Пресс-служба 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Вооружённых Сил

Пустующие дома вблизи места несения службы не могут использоваться военнослужащими по собственному усмотрению. Закон защищает частную собственность независимо от присутствия хозяев. Если возникла проблема с тем, что военным негде жить или переночевать, то для решения жилищных вопросов бойцы должны обращаться к командованию и использовать легальные механизмы.

Об этом заявили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Неприкосновенность частной собственности в условиях войны

Рядом с позициями или новыми базами расположены дома, владельцы которых эвакуировались из-за боевых действий. Несмотря на то, что такая недвижимость может пустовать месяцами или годами, самостоятельно занимать её для проживания категорически запрещено.

Гражданское законодательство четко гарантирует неприкосновенность жилья, поэтому отсутствие хозяев не отменяет их прав на имущество и не изменяет правовой статус объекта.

Самовольное заселение квалифицируется как незаконное проникновение. В зависимости от обстоятельств такие действия подпадают под статью 162 Уголовного кодекса Украины и влекут за собой соответствующую ответственность.

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В то же время у государства действительно есть специальные механизмы для обеспечения армии помещениями в период военного положения. Согласно пункту 17 части первой статьи 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», предусмотрена так называемая военно-квартирная обязанность. Этот инструмент позволяет расквартировывать личный состав. Однако реализация этой обязанности является исключительной прерогативой уполномоченных органов, поэтому боец не наделен полномочиями выбирать пустое здание и вселяться туда.

Также следует знать, что правовым основанием для занятия помещения не могут служить ни устные разрешения посторонних лиц, ни собственные предположения военных о том, что хозяева навсегда покинули населенный пункт.

Как военнослужащему добиться предоставления жилья

Если военнослужащий оказался без места для проживания, ему необходимо:

подать рапорт командованию с требованием обеспечить размещение или предоставить жилье;

проверить наличие свободных мест в общежитиях или фонде служебного жилья;

оформить предусмотренную государством денежную компенсацию за съем частного жилья;

обратить внимание командования и представителей местных властей на пустующее здание поблизости, чтобы уполномоченные органы проверили его статус и возможность легального использования для нужд обороны.

Новини.LIVE сообщали, что за появление на службе в нетрезвом состоянии или под воздействием запрещенных веществ бойцам грозят солидные штрафы или камера на гауптвахте. К офицерам требования ещё более жёсткие. Если начальник сам присоединился к распитию алкоголя или попытался прикрыть пьяного подчинённого, отвечать за это придётся по значительно более строгой статье.

Если близкий человек на фронте внезапно перестал выходить на связь, семьям советуют немедленно обращаться в полицию и сдавать образцы для ДНК-экспертизы. Правоохранительные органы уже дали пошаговую инструкцию о том, какие документы взять с собой и куда именно обращаться.