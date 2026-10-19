Чи законне самовільне заселення військових у покинуте житло

Військовослужбовці 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил

Порожні будинки поблизу місця несення служби не можуть використовуватися військовослужбовцями на власний розсуд. Закон охороняє приватну власність незалежно від присутності господарів. Якщо виникла проблема з тим, що військовим ніде жити чи заночувати, то для розв'язання житлових питань бійці мають звертатися до командування та використовувати легальні механізми.

На цьому наголосили в Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Недоторканність приватної власності в умовах війни

Поруч із позиціями чи новими базами розташовані будинки, власники яких евакуювалися через бойові дії. Попри те, що така нерухомість може пустувати місяцями чи роками, самостійно займати її для проживання категорично заборонено.

Цивільне законодавство чітко гарантує недоторканність житла, тому відсутність господарів не скасовує їхніх прав на майно та не змінює правового статусу об'єкта.

Самовільне заселення кваліфікується як незаконне проникнення. Залежно від обставин, такі дії підпадають під статтю 162 Кримінального кодексу України і тягнуть за собою відповідну відповідальність.

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Водночас держава дійсно має спеціальні механізми для забезпечення армії приміщеннями в період воєнного стану. Згідно з пунктом 17 частини першої статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", передбачена так звана військово-квартирна повинність. Цей інструмент дозволяє розквартировувати особовий склад. Проте реалізація цієї повинності є виключною прерогативою уповноважених органів, тому боєць не наділений повноваженнями обирати порожню будівлю і вселятися туди.

Також варто знати, що правовою підставою для зайняття приміщення не можуть слугувати ані усні дозволи сторонніх осіб, ані власні припущення військових про те, що господарі назавжди покинули населений пункт.

Як бійцю домогтися поселення в житло

Якщо військовослужбовець опинився без місця для проживання, йому необхідно:

подати рапорт командуванню з вимогою забезпечити розміщення або надати житло;

перевірити наявність вільних місць у гуртожитках чи фонді службового житла;

оформити передбачену державою грошову компенсацію за піднайом приватного помешкання;

звернути увагу командування та представників місцевої влади на порожню будівлю поблизу, щоб уповноважені органи перевірили її статус та можливість легального залучення для потреб оборони.

Новини.LIVE інформували, що за появу на службі напідпитку чи під дією заборонених речовин бійцям світять солідні штрафи або камера на гауптвахті. До офіцерів вимоги ще жорсткіші. Якщо начальник сам приєднався до розпиття алкоголю або спробував прикрити п'яного підлеглого, відповідати за це доведеться за значно суворішою статтею.

Якщо близька людина на фронті раптово перестала виходити на зв'язок, сім'ї радять негайно бігти до поліції та здавати зразки для ДНК-експертизи. Правоохоронні органи вже дали покрокову інструкцію щодо того, які папери взяти із собою та куди саме звертатися.