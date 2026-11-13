Военнослужащий в спальном мешке. Фото: Министерство обороны Украины

Украинская зима на передовой не прощает ошибок. Чтобы несколько часов отдыха действительно помогли восстановить силы, а не привели к воспалению легких, нужно уметь правильно пользоваться зимним снаряжением. Секрет заключается в правильной терморегуляции и правильном уходе за снаряжением.

Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как правильно пользоваться зимним комплектом вещей на фронте

Официальные характеристики спального мешка позволяют спать с комфортом даже при 20-градусных морозах. Однако пережить такие температуры можно только тогда, когда защитник дополнительно утеплен качественным термобельем.

Сам полевой набор весит около 3,8 кг и состоит из трех ключевых элементов:

основного мешка с капюшоном;

транспортировочной компрессионной сумки;

водонепроницаемого внешнего чехла.

Последний создан специально для того, чтобы боец мог спать под открытым небом, не боясь дождя или грязи. В помещении этот внешний слой можно не использовать, оставив только базовый утеплитель.

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Самым большим врагом тепла являются человеческий пот и конденсат. Чтобы спальный мешок действительно согревал, нужно помнить несколько правил.

Спальный мешок нельзя расстилать на сырой земле. Водоотталкивающий чехол абсолютно не согревает. Без каремата, который физически препятствует промерзанию от грунта или бетона, любой утеплитель не спасет от холода. Категорически запрещено ложиться спать в той же одежде, в которой военный только что вспотел во время выполнения боевого задания или рытья окопа. Тело перед сном должно быть сухим. Очень распространённая ошибка — залезть в мешок с головой. Тёплое дыхание моментально превращается в жидкость, которая насквозь промочит снаряжение изнутри. Вместо этого следует просто туго затянуть шнурки капюшона вокруг лица. Если стало слишком жарко, необходимо немедленно расстегнуть верхнюю или нижнюю молнию. Перегрев вызывает потоотделение, а мокрая ткань сразу теряет свои теплоизоляционные свойства.

Как правильно сушить спальный мешок

Спальный мешок нужно ежедневно расправлять на всю длину для проветривания. Мелкие пятна грязи достаточно отмыть обычной мокрой тряпкой с мылом. Если в комплекте предусмотрен гигиенический вкладыш, его всегда стирают отдельно, ориентируясь на заводские бирки.

Категорически запрещается сушить эти вещи у открытого костра или раскаленных печек. Если возникает необходимость хранения в пункте постоянной дислокации, вещь обязательно нужно вынуть из компрессионного чехла и хранить в тёмном, сухом месте.

Если оставлять её постоянно сжатой ремнями, синтетический наполнитель смяжется, безвозвратно потеряет свой объём и больше никогда не согреет своего владельца.

Новини.LIVE: зимняя экипировка бойцов состоит из нескольких слоев, и стоит испортить хотя бы один, как форма перестает держать тепло. В Минобороны Украины объяснили правила ухода за зимней военной одеждой.

Если в тылу зимний комплект рассчитан на два года, а варежки — на год, то на передовой одежду меняют сразу, как только она порвалась или сгорела. Главное для военного — вовремя и правильно подать заявку на замену испорченной формы.