Забудьте о буржуйках: как безопасно сушить военный спальник
Украинская зима на передовой не прощает ошибок. Чтобы несколько часов отдыха действительно помогли восстановить силы, а не привели к воспалению легких, нужно уметь правильно пользоваться зимним снаряжением. Секрет заключается в правильной терморегуляции и правильном уходе за снаряжением.
Об этом сообщает Сумской ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Как правильно пользоваться зимним комплектом вещей на фронте
Официальные характеристики спального мешка позволяют спать с комфортом даже при 20-градусных морозах. Однако пережить такие температуры можно только тогда, когда защитник дополнительно утеплен качественным термобельем.
Сам полевой набор весит около 3,8 кг и состоит из трех ключевых элементов:
- основного мешка с капюшоном;
- транспортировочной компрессионной сумки;
- водонепроницаемого внешнего чехла.
Последний создан специально для того, чтобы боец мог спать под открытым небом, не боясь дождя или грязи. В помещении этот внешний слой можно не использовать, оставив только базовый утеплитель.
Самым большим врагом тепла являются человеческий пот и конденсат. Чтобы спальный мешок действительно согревал, нужно помнить несколько правил.
- Спальный мешок нельзя расстилать на сырой земле. Водоотталкивающий чехол абсолютно не согревает. Без каремата, который физически препятствует промерзанию от грунта или бетона, любой утеплитель не спасет от холода.
- Категорически запрещено ложиться спать в той же одежде, в которой военный только что вспотел во время выполнения боевого задания или рытья окопа. Тело перед сном должно быть сухим.
- Очень распространённая ошибка — залезть в мешок с головой. Тёплое дыхание моментально превращается в жидкость, которая насквозь промочит снаряжение изнутри. Вместо этого следует просто туго затянуть шнурки капюшона вокруг лица.
- Если стало слишком жарко, необходимо немедленно расстегнуть верхнюю или нижнюю молнию. Перегрев вызывает потоотделение, а мокрая ткань сразу теряет свои теплоизоляционные свойства.
Как правильно сушить спальный мешок
Спальный мешок нужно ежедневно расправлять на всю длину для проветривания. Мелкие пятна грязи достаточно отмыть обычной мокрой тряпкой с мылом. Если в комплекте предусмотрен гигиенический вкладыш, его всегда стирают отдельно, ориентируясь на заводские бирки.
Категорически запрещается сушить эти вещи у открытого костра или раскаленных печек. Если возникает необходимость хранения в пункте постоянной дислокации, вещь обязательно нужно вынуть из компрессионного чехла и хранить в тёмном, сухом месте.
Если оставлять её постоянно сжатой ремнями, синтетический наполнитель смяжется, безвозвратно потеряет свой объём и больше никогда не согреет своего владельца.
Новини.LIVE: зимняя экипировка бойцов состоит из нескольких слоев, и стоит испортить хотя бы один, как форма перестает держать тепло. В Минобороны Украины объяснили правила ухода за зимней военной одеждой.
Если в тылу зимний комплект рассчитан на два года, а варежки — на год, то на передовой одежду меняют сразу, как только она порвалась или сгорела. Главное для военного — вовремя и правильно подать заявку на замену испорченной формы.