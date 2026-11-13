Військовослужбовець у спальному мішку. Фото: Міністерство оборони України

Українська зима на передовій не пробачає помилок. Аби кілька годин відпочинку справді відновили сили, а не призвели до запалення легень, треба вміти користуватися зимовим спорядженням. Секрет базується на правильній терморегуляції та правильному догляді за спорядженням.

Про це повідомляє Сумський ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як правильно користуватися зимовим комплектом речей на фронті

Офіційні характеристики спального мішка дозволяє спати з комфортом навіть при 20-градусних морозах. Однак пережити такі температури можна лише тоді, коли захисник додатково утеплений якісною термобілизною.

Сам польовий набір важить близько 3,8 кг і складається з трьох ключових елементів:

основного мішка з капюшоном;

транспортувальної компресійної торби;

водонепроникного зовнішнього чохла.

Останній створений спеціально для того, щоб боєць міг спати просто неба, не боячись дощу чи багнюки. У приміщенні цей зовнішній шар можна не використовувати, залишивши лише базовий утеплювач.

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Найбільшим ворогом тепла є людський піт і конденсат. Щоб спальний мішок справді зігрівав треба пам'ятати кілька правил.

Спальний мішок не можна розстеляти на сирій землі. Водовідштовхувальний чохол абсолютно не гріє. Без каремата, який фізично блокує промерзання від ґрунту або бетону, будь-який утеплювач не врятує від холоду. Категорично заборонено лягати спати в тому ж одязі, в якому військовий щойно спітнів під час виконання бойового завдання чи копання окопу. Тіло перед сном має бути сухим. Дуже поширена помилка — сховатися в мішок з головою. Тепле дихання моментально перетворюється на рідину, яка наскрізь промочить спорядження зсередини. Замість цього слід просто туго затягнути шнурки капюшона навколо обличчя. Якщо стало занадто спекотно, необхідно негайно розстібнути верхню чи нижню блискавку. Перегрів викликає потовиділення, а мокра тканина відразу втрачає свою теплоізоляцію.

Як правильно сушити спальний мішок

Спальник треба щодня розгортати на всю довжину для провітрювання. Дрібні плями бруду достатньо замити звичайною мокрою ганчіркою з милом. Якщо в комплекті передбачений гігієнічний вкладиш, його завжди перуть окремо, орієнтуючись на заводські бірки.

Категорично забороняється сушити ці речі біля відкритого багаття чи розпечених буржуйок. Якщо виникає потреба зберігання у пункті постійної дислокації, річ обов'язково треба витягнути з компресійного чохла та тримати у темному, сухому місці.

Якщо залишати її постійно здавленою ременями, синтетичний наповнювач зімнеться, безповоротно втратить свій об'єм і більше ніколи не зігріє свого власника.

Новини.LIVE зимове екіпірування бійців складається з кількох шарів, і варто зіпсувати хоча б один, як форма перестає тримати тепло. В Міноборони України пояснили правила догляду за зимовим військовим одягом.

Якщо в тилу зимовий комплект розрахований на два роки, а рукавиці на рік, то на передовій одяг міняють одразу, щойно він порвався чи згорів. Головне для військового — вчасно й правильно подати заявку на заміну зіпсованої форми.