Мобилизовать могут даже людей с инвалидностью — при каких условиях

Мужчина на колесном кресле. Фото иллюстративное: lexinform.com.ua

В условиях полномасштабного вторжения в Украине продолжаются общая мобилизация и военное положение. Граждане с инвалидностью обычно не подлежат призыву и имеют право выезжать за границу, но при некоторых условиях мобилизовать могут даже их.

Об этом говорится в материале УНІАН.

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Мобилизация людей с инвалидностью

Согласно действующему законодательству, те, кто имеет удостоверение человека с инвалидностью, могут получить отсрочку и независимо от группы заболевания от мобилизации освобождаются.

Повестки от ТЦК и СП таким гражданам могут поступать, ведь работники военкомата имеют право проверять и направлять на осмотр всех граждан призывного возраста. Игнорировать такой документ не стоит: можно получить штраф. Лучше явиться в военкомат и предъявить документы, подтверждающие наличие отсрочки.

Когда человека с инвалидностью могут призвать в ряды ВСУ

В ряды защитников Украины человек с инвалидностью может попасть из-за отсутствия отсрочки. Даже тем, кто имеет диагноз, который позволяет избежать призыва, в военкомат идти нужно, ведь именно там можно официально оформить отсрочку и снятие с воинского учета.

Также мобилизуют тех, чью инвалидность во время просмотра не подтвердили, и людей с инвалидностью, которые добровольно решили служить по контракту.

Напомним, некоторые украинцы могут пожизненно получать выплаты по инвалидности. Речь идет о гражданах, которые имеют стойкие нарушения функций организма и нуждаются в постоянной помощи.

Также мы сообщали, что летом текущего года дополнительного повышения пенсий не будет. Пересчитать выплаты могут при двух условиях: если изменится законодательство или примет соответствующее решение правительство.