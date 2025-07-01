Мобілізувати можуть навіть людей з інвалідністю — за яких умов

Чоловік на колісному кріслі. Фото ілюстративне: lexinform.com.ua

В умовах повномасштабного вторгнення в Україні тривають загальна мобілізація та воєнних стан. Громадяни з інвалідністю зазвичай не підлягають призову та мають право виїжджати за кордон, але за деяких умов мобілізувати можуть навіть їх.

Про це йдеться в матеріалі УНІАН.

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Мобілізація людей з інвалідністю

Згідно з чинним законодавством, ті, хто має посвідчення людини ж інвалідністю, можуть отримати відстрочку та незалежно від групи захворювання від мобілізації звільняються.

Повістки від ТЦК та СП таким громадянам можуть надходити, адже працівники військкомату мають право перевіряти та направляти на огляд усіх громадян призовного віку. Ігнорувати такий документ не варто: можна отримати штраф. Краще з'явитися до військкомату та пред'явити документи, що підтверджують наявність відстрочки.

Коли людину з інвалідністю можуть призвати до лав ЗСУ

До лав захисників України людина з інвалідністю може потрапити через відсутність відстрочки. Навіть тим, хто має діагноз, який дозволяє уникнути призову, до військкомату йти потрібно, адже саме там можна офіційно оформити відстрочку та зняття з військового обліку.

Також мобілізують тих, чию інвалідність під час перегляду не підтвердили, та людей з інвалідністю, які добровільно вирішили служити за контрактом.

Нагадаємо, деякі українці можуть довічно отримувати виплати з інвалідності. Йдеться про громадян, які мають стійкі порушення функцій організму та потребують постійної допомоги.

Також ми повідомляли, що влітку поточного року додаткового підвищення пенсій не буде. Перерахувати виплати можуть за двох умов: якщо зміниться законодавство чи ухвалить відповідне рішення уряд.