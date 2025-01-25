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Общая военная подготовка для студентов — что нужно знать

25 января 2025 12:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базовая общая военная подготовка для студентов – основная информация
Военная подготовка студентов. Фото: armyinform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О воинской обязанности и военной службе", который вводит базовую военную подготовку для студентов в университетах.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

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В сентябре этого года в высших учебных заведениях начнется базовая военная подготовка, которая будет обязательной для всех. Ее программа разработана с учетом вызовов во время войны и опыта ведущих европейских стран.

"Программа трансформирует традиционное представление о военной подготовке, превращая ее в образовательный инструмент личностного и профессионального развития", — отметили в Минобороны.

Целью такого внедрения в университетах является формирование базовых военных навыков у молодежи и обеспечение их готовности к защите государства.

Что входит в базовую военную подготовку

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Программа БОВП. Фото: Минобороны

В общей сложности предусмотрено 300 академических часов, состоящих из теоретического и практического курса:

  • теоретический будет преподаваться в учебных заведениях и составит 90 академических часов;
  • практический будет проходить в специальных учебных центрах ВСУ и будет составлять 210 академических часов.
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Кто должен проходить. Фото: Минобороны

Теоретический курс обязаны пройти все студенты, а практический — только мужчины. Женщины могут пойти на практику по собственному желанию, но для этого надо стать на воинский учет в ТЦК и СП.

В то же время, если мужчина, признанный годным по состоянию здоровья, откажется от прохождения БОВП — это основание для исключения из учебного заведения.

Когда нужно проходить БОВП

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Навыки. Фото: Минобороны

Для студентов, получающих высшее образование после окончания школы, базовую военную подготовку будут преподавать на втором году обучения.

А для тех, кто до университета уже получил образовательно-квалификационный уровень младшего специалиста, образовательно-профессиональную степень профессионального младшего бакалавра и образовательную степень младшего бакалавра — на первом году обучения.

После прохождения БОВП граждане приносят военную присягу и получают сертификат и военно-учетную специальность. Они будут освобождены от прохождения военной службы, которую обязаны проходить все мужчины 18-25 лет. Также это будет необходимым условием для первого трудоустройства на госслужбу, органы местного самоуправления и прокуратуру.

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Что получают студенты. Фото: Минобороны

Ранее стало известно, что от базовой военной подготовки освобождаются только граждане, которые уже проходили ее в высших учебных заведениях, находились на военной службе или признаны непригодными по состоянию здоровья.

В настоящее время идет подготовка инструкторов, которые будут обучать студентов во время БОВП.

Минобороны украинцы мобилизация Университет военнообязанные военная подготовка

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