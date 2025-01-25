Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Загальна військова підготовка для студентів — що варто знати arrow

Загальна військова підготовка для студентів — що варто знати

25 січня 2025 12:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Базова загальна військова підготовка для студентів - основна інформація
Військова підготовка студентів. Ілюстративне фото: armyinform
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про військовий обов’язок і військову службу", який вводить базову військову підготовку для студентів в університетах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Читайте також:

Військова підготовка в університетах

У вересні цього року у вищих навчальних закладах розпочнеться базова військова підготовка, яка буде обов'язковою для всіх.Її програма розроблена з урахуванням викликів під час війни та досвіду провідних європейських країн.

"Програма трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку", — зауважили в Міноборони.

Метою такого впровадження в університетах є формування базових військових навичок у молоді та забезпечення їхньої готовності до захисту держави.

Що входить до базової військової підготовки

null
Програма БЗВП. Фото: Міноборони

Загалом передбачено 300 академічних годин, які складаються з теоретичного та практичного курсу:

  • теоретичний викладатимуть у закладах освіти та він становитиме 90 академічних годин;
  • практичний буде відбуватися у спеціальних навчальних центрах ЗСУ й складатиме 210 академічних годин.
null
Хто має проходити. Фото: Міноборони

Теоретичний курс зобов'язані пройти всі студенти, а практичний — лише чоловіки. Жінки можуть піти на практику за власним бажанням, але для цього треба стати на військовий облік в ТЦК та СП.

Водночас якщо чоловік, визнаний придатним за станом здоров'я, відмовиться від проходження БЗВП — це є підставою для виключення з навчального закладу.

Коли треба проходити БЗВП

null
Навички. Фото: Міноборони

Для студентів, які здобувають вищу освіту після закінчення школи базову військову підготовку викладатимуть на другому році навчання.

А для здобувачів вищої освіти, які вже отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра — на першому році навчання.

Після проходження БЗВП громадяни складають військову присягу та отримують сертифікат й військо-облікову спеціальність. Вони будуть звільнені від проходження військової служби, яку зобов'язані проходити всі чоловіки 18-25 років. Також це буде необхідною умовою для першого працевлаштування на держслужбу, органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

null
Що отримують студенти. Фото: Міноборони

Раніше стало відомо, що від базової військової підготовки звільняються лише громадяни, які вже проходили її у закладах вищої освіти, перебували на військовій службі або визнані непридатними за станом здоров’я.

Наразі триває підготовка інструкторів, які будуть навчати студентів під час БЗВП. Також залучатимуть ветеранів, які є непридатними до військової служби, але мають бойовий досвід.

Міноборони українці мобілізація Університет військовозобов'язані військова підготовка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:48 В одеській мерії згадали про інклюзивний пляж — що зроблять

12:46 Вучич відповів, чи планує Сербія вводити санкції проти РФ

12:30 Неприємний сюрприз для метеозалежних — прогноз магнітних бур

12:25 Загальна військова підготовка для студентів — що варто знати

12:25 Укрпошта розширює одну із послуг — що доступно українцям

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:18 Одесити залишились без водопостачання — коли буде вода

12:16 В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці — деталі від ДСНС

12:15 Влучання дрона по будинку в Києві — жінка розповіла про атаку

12:14 Черги спадкоємців — чи отримає майно колишня дружина

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

12:48 В одеській мерії згадали про інклюзивний пляж — що зроблять

12:46 Вучич відповів, чи планує Сербія вводити санкції проти РФ

12:30 Неприємний сюрприз для метеозалежних — прогноз магнітних бур

12:25 Загальна військова підготовка для студентів — що варто знати

12:25 Укрпошта розширює одну із послуг — що доступно українцям

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

12:18 Одесити залишились без водопостачання — коли буде вода

12:16 В Ірпені стався вибух у багатоповерхівці — деталі від ДСНС

12:15 Влучання дрона по будинку в Києві — жінка розповіла про атаку

12:14 Черги спадкоємців — чи отримає майно колишня дружина

11:58 Вибух на Одещині — пенсіонер підірвався на гранаті

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку