Базова загальна військова підготовка для студентів - основна інформація

Військова підготовка студентів. Ілюстративне фото: armyinform

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про військовий обов’язок і військову службу", який вводить базову військову підготовку для студентів в університетах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

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Військова підготовка в університетах

У вересні цього року у вищих навчальних закладах розпочнеться базова військова підготовка, яка буде обов'язковою для всіх.Її програма розроблена з урахуванням викликів під час війни та досвіду провідних європейських країн.

"Програма трансформує традиційне уявлення про військову підготовку, перетворюючи її на освітній інструмент особистісного та професійного розвитку", — зауважили в Міноборони.

Метою такого впровадження в університетах є формування базових військових навичок у молоді та забезпечення їхньої готовності до захисту держави.

Що входить до базової військової підготовки

Програма БЗВП. Фото: Міноборони

Загалом передбачено 300 академічних годин, які складаються з теоретичного та практичного курсу:

теоретичний викладатимуть у закладах освіти та він становитиме 90 академічних годин;

практичний буде відбуватися у спеціальних навчальних центрах ЗСУ й складатиме 210 академічних годин.

Хто має проходити. Фото: Міноборони

Теоретичний курс зобов'язані пройти всі студенти, а практичний — лише чоловіки. Жінки можуть піти на практику за власним бажанням, але для цього треба стати на військовий облік в ТЦК та СП.

Водночас якщо чоловік, визнаний придатним за станом здоров'я, відмовиться від проходження БЗВП — це є підставою для виключення з навчального закладу.

Коли треба проходити БЗВП

Навички. Фото: Міноборони

Для студентів, які здобувають вищу освіту після закінчення школи базову військову підготовку викладатимуть на другому році навчання.

А для здобувачів вищої освіти, які вже отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра та освітній ступінь молодшого бакалавра — на першому році навчання.

Після проходження БЗВП громадяни складають військову присягу та отримують сертифікат й військо-облікову спеціальність. Вони будуть звільнені від проходження військової служби, яку зобов'язані проходити всі чоловіки 18-25 років. Також це буде необхідною умовою для першого працевлаштування на держслужбу, органи місцевого самоврядування та прокуратуру.

Що отримують студенти. Фото: Міноборони

Раніше стало відомо, що від базової військової підготовки звільняються лише громадяни, які вже проходили її у закладах вищої освіти, перебували на військовій службі або визнані непридатними за станом здоров’я.

Наразі триває підготовка інструкторів, які будуть навчати студентів під час БЗВП. Також залучатимуть ветеранів, які є непридатними до військової служби, але мають бойовий досвід.