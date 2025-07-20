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Главная Мобилизация Закон о бронировании приведет к коррупции — заявление нардепа

Закон о бронировании приведет к коррупции — заявление нардепа

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 01:30
Нардеп объяснила, к каким проблемам приведет новый закон о бронировании
Ирина Фриз. Фото: Европейская солидарность

Из-за законопроекта о бронировании работников в условиях военного положения может увеличиться количество коррупционных нарушений. Кроме того, такие изменения в законодательстве могут привести к выборочному принятию решений.

Об этом в эфире Вечір.LIVE 18 июля заявила народный депутат от партии "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

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Ирина Фриз сообщила, что была против соответствующего законопроекта еще тогда, когда ознакомилась с ним во время рассмотрения в комитете.

"Убеждена: это коррупционная схема. Она позволит использовать приближенность к исполнительной власти или Минобороны для выборочного бронирования. Это недопустимо во время войны", — отметила нардеп.

Напомним, Кабмин ограничил ОВА в праве предоставлять предприятиям статус критически важных. Теперь получить такой статус могут только учреждения и организации, которые работают в определенных сферах деятельности.

Также мы сообщали, что Минкульт признал критически важными компанию Святослава Вакарчука "Суперсимметрия" и ООО "Подпольный стендап". Представители этих обществ смогут получить бронирование.

Верховная Рада мобилизация законопроект бронирование народные депутаты
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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