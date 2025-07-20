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Головна Мобілізація Закон про бронювання призведе до корупції — заява нардепки

Закон про бронювання призведе до корупції — заява нардепки

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 01:30
Нардепка пояснила, до яких проблем призведе новий закон про бронювання
Ірина Фріз. Фото: Європейська солідарність

Через законопроєкт щодо бронювання працівників в умовах воєнного стану може збільшитися кількість корупційних порушень. Крім того, такі зміни в законодавстві можуть призвести до вибіркового ухвалення рішень.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 18 липня заявила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

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Ірина Фріз повідомила, що була проти відповідного законопроєкту ще тоді, коли ознайомилася з ним під час розгляду в комітеті.

"Переконана: це корупційна схема. Вона дозволить використовувати наближеність до виконавчої влади чи Міноборони для вибіркового бронювання. Це неприпустимо під час війни", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, Кабмін обмежив ОВА  у праві надавати підприємствам статус критично важливих. Тепер отримати такий статус можуть лише установи й організації, які працюють у певних сферах діяльності.

Також ми повідомляли, що Мінкульт визнав критично важливими компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Представники цих товариств зможуть отримати бронювання.

Верховна Рада мобілізація законопроєкт бронювання народні депутати
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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