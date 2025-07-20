Нардепка пояснила, до яких проблем призведе новий закон про бронювання

Ірина Фріз. Фото: Європейська солідарність

Через законопроєкт щодо бронювання працівників в умовах воєнного стану може збільшитися кількість корупційних порушень. Крім того, такі зміни в законодавстві можуть призвести до вибіркового ухвалення рішень.

Про це в ефірі Вечір.LIVE 18 липня заявила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

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Ірина Фріз повідомила, що була проти відповідного законопроєкту ще тоді, коли ознайомилася з ним під час розгляду в комітеті.

"Переконана: це корупційна схема. Вона дозволить використовувати наближеність до виконавчої влади чи Міноборони для вибіркового бронювання. Це неприпустимо під час війни", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, Кабмін обмежив ОВА у праві надавати підприємствам статус критично важливих. Тепер отримати такий статус можуть лише установи й організації, які працюють у певних сферах діяльності.

Також ми повідомляли, що Мінкульт визнав критично важливими компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Представники цих товариств зможуть отримати бронювання.