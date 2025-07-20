Нардепка пояснила, до яких проблем призведе новий закон про бронювання

Закон про бронювання призведе до корупції — заява нардепки
Через законопроєкт щодо бронювання працівників в умовах воєнного стану може збільшитися кількість корупційних порушень. Крім того, такі зміни в законодавстві можуть призвести до вибіркового ухвалення рішень.
Про це в ефірі Вечір.LIVE 18 липня заявила народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Ірина Фріз.
Про які недоліки законопроєкту каже представниця ВРУ
Ірина Фріз повідомила, що була проти відповідного законопроєкту ще тоді, коли ознайомилася з ним під час розгляду в комітеті.
"Переконана: це корупційна схема. Вона дозволить використовувати наближеність до виконавчої влади чи Міноборони для вибіркового бронювання. Це неприпустимо під час війни", — зазначила нардепка.
Нагадаємо, Кабмін обмежив ОВА у праві надавати підприємствам статус критично важливих. Тепер отримати такий статус можуть лише установи й організації, які працюють у певних сферах діяльності.
Також ми повідомляли, що Мінкульт визнав критично важливими компанію Святослава Вакарчука "Суперсиметрія" та ТОВ "Підпільний стендап". Представники цих товариств зможуть отримати бронювання.
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