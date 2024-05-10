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Закон о мобилизации — какие новые полномочия получит полиция

10 мая 2024 18:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Закон о мобилизации — какие новые полномочия получит полиция
Полицейский на дежурстве. Фото иллюстративное: Национальная полиция/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Уже 18 мая вступает в силу новый закон 3633-IX об усилении мобилизации в Украине. Он закрепляет законодательно правила, которые сейчас частично применяются, а полицейские смогут проверять наличие у военного билета.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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Закон предусматривает, что мужчины 18-60 лет обязаны иметь с собой военно-учетный документ и предъявлять его по требованию не только ТЦК, но и показывать его полицейскому и пограничнику в приграничной полосе, контролируемом приграничном районе и ККП

В то же время, кроме военно-учетного документа, военком и полицейский могут потребовать показать паспорт. При этом лицо должно предъявить военно-учетный документ вместе с паспортом, "способом, который дает возможность полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах".

При проверке документов работник ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением средств фото- и видеофиксации, а также технических приборов, средств и программного обеспечения с доступом госреестра "Оберіг".

Таким образом, не только военными, но и полицейские смогут проверить через "Оберіг" факт того, стоит ли лицо на военном учете и направлялась ли повестка. О повестке в Реестре будет отдельное поле, как ранее объясняли в Минобороны. Полицейский также будет видеть в Реестре при наличии данных о месте регистрации лица и месте его работы.

Также вносятся изменения в формирование информресурсов полицией.

Предполагается, что полиция наполняет и поддерживает в актуальном состоянии реестры и базы данных, которые входят в единую информсистему МВД в отношении лиц, совершивших административные правонарушения, производства по делам, по которым осуществляется ТЦК.

Закон также определяет, что в пределах административно-территориальной единицы деятельность органов и подразделений, входящих в систему полиции, СБУ, ТЦК, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, учреждений здравоохранения о выполнении мобилизационных мероприятий, координируется и направляется ОВА.

При этом Кабмин должен отдельно определить механизм реализации полномочий и взаимодействие между местными госадминистрациями, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчинения и формы собственности, органами военного управления, органами и подразделениями, входящими в систему полиции, и должностными лицами ТЦК с организации проведения призыва граждан на военную службу

Но сейчас подобные изменения не приняты.

Напомним, ранее мы писали, что за распространение информации в социальных сетях о передвижении и местонахождении работников территориальных центров комплектования грозит уголовная ответственность. Так, человека могут лишить свободы на срок от пяти до восьми лет.

Военный обозреватель Алексей Гетьман заявил, что Украина еще больше усилит мобилизацию, ведь на фронте против одного нашего солдата воюют тридцать российских оккупантов. Также Минобороны должно поощрять добровольцев подписывать контракт.

закон
полиция
Украина
военный учет
мобилизация
ТЦК и СП

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