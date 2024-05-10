Закон про мобілізацію — які нові повноваження отримає поліція

Поліцейський на чергуванні. Фото ілюстративне: Національна поліція/Facebook

Вже 18 травня набуває сили новий закон 3633-IX про посилення мобілізації в Україні. Він закріплює законодавчо правила, які зараз частково застосовуються, а поліцейські зможуть перевіряти наявність в особи військового квитка.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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Які повноваження отримають поліцейські

Закон передбачає, що чоловіки 18-60 років зобов’язані мати з собою військово-обліковий документ та пред’являти його на вимогу не тільки ТЦК, а й поліцейському та прикордоннику у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на ККП

Водночас крім військово-облікового документа, військком та поліцейський можуть вимагати показати паспорт. При цьому особа має пред’явити військово-обліковий документ разом з паспортом, "у спосіб, який дає можливість поліцейському прочитати та зафіксувати дані, що містяться в документах".

Під час перевірки документів працівник ТЦК або поліцейський можуть здійснювати фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням засобів фото- та відеофіксації, а також технічних приладів, засобів та програмного забезпечення з доступом держреєстру "Оберіг".

Таким чином, не лише військкоми, але й поліцейські зможуть перевірити через "Оберіг" факт того, чи стоїть особа на військовому обліку та чи направлялася їй повістка. Про повістку в Реєстрі буде окреме поле, як раніше пояснювали у Міноборони. Поліцейський також буде бачити в Реєстрі за їх наявності дані про місце реєстрації особи та місце її роботи.

Також вносяться зміни стосовно формування інформресурсів поліцією.

Передбачається, що поліція наповнює та підтримує в актуальному стані реєстри та бази даних, які входять до єдиної інформсистеми МВС стосовно осіб, які скоїли адміністративні правопорушення, провадження у справах за якими здійснюється ТЦК.

Закон також визначає, що в межах адміністративно-територіальної одиниці діяльність органів та підрозділів, які входять до системи поліції, СБУ, ТЦК, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів охорони здоров’я про виконання мобілізаційних заходів координується та спрямовується ОВА.

При цьому Кабмін повинен окремо визначити механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, органами та підрозділами, що входять до системи поліції, та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян на військову службу.

Але зараз такі зміни не ухвалені.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за поширення інформації у соціальних мережах про пересування та місце перебування працівників територіальних центрів комплектування загрожує кримінальна відповідальність. Так, особу можуть позбавити волі на строк від п’яти до восьми років.

Військовий оглядач Олексій Гетьман заявив, що Україна має ще більше посилити мобілізацію, адже на фронті проти одного нашого солдата воюють тридцять російських окупантів. Також Міноборони повинно заохочувати добровольців підписувати контракт.