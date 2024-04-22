Закон о мобилизации — какие изменения ждут бизнес и военнообязанных

Военные в кафе. Фото иллюстративное: УНИАН

Принятие закона о мобилизации внесло определенные поправки, как для бизнеса, так и для военнообязанных. Таким образом, они касаются, в первую очередь, предприятий и работников, которые там работают.

Что конкретно поменялось для бизнеса и военнообязанных с возникновением нового документа — читайте в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Влияние закона о мобилизации на бизнес

Закон вносит определенные изменения в мобилизацию, которые влияют на предприятия, а именно:

Статус критически важного предприятия:

Статус можно будет получить и на его основании можно будет бронировать работников;

Критерии для получения такого статуса сейчас закреплены Постановлением КМУ № 76 от 27.01.2023.

Однако, отметим, что в будущем могут появиться либо изменения к этому документу, либо вообще новый документ, поскольку закон обязывает КМУ совместно с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности пересмотреть критерии критичности предприятий.

Критерии бронирования:

Если предприятие имеет статус критически важного предприятия, бронированию подлежат теперь и его бенефициарные владельцы, не являющиеся работниками;

Отсрочка будет предоставляться только забронированным работникам, состоящим на специальном военном учете. Поскольку работник самостоятельно не может инициировать перевод из общего военного учета на специальный, то кажется, что эти изменения вводятся с той целью, чтобы без изменения действующей процедуры об отчёте предприятия по забронированным работникам дополнительно обусловить, чтобы такие забронированные работники лично прибыли в ТЦК СП для обновления данных, в противном случае их не переведут на специальный военный учет и, соответственно, они не получат отсрочку;

Закон вводит обязанность компаний оформить отсрочки по местонахождению компании, изменяющей действующий подход. Таким образом, планируется достичь того, чтобы соответствующий ТЦК СП оперативно получал информацию о тех работниках, которых они не могут в конце концов мобилизовать — соответственно, должно уменьшиться и количество запросов о предоставлении сведений о таких работниках, которые сейчас поступают компаниям;

Военный учет работников и сотрудничество с органами власти и местного самоуправления:

Основным документом для бизнеса в этом вопросе остается Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденный Постановлением КМУ № 1487 от 30.12.2022.

Выработанная процедура по упомянутому постановлению остается работать для следующих пунктов:

утверждение списков персонального военного учета, оперативной ведомости учета призывников, военнообязанных и резервистов;

определенный объем обязанностей по сверке данных работников с данными соответствующих ТЦК СП;

предоставление отдельных сведений по их требованию;

проверки ТЦК СП;

оповещение работников об их вызове в ТЦК СП, вручение повесток и обеспечение их прибытия и т.д.

Что касается последнего, в сети распространяется информация, что работодатели будут физически (что на практике может означать насильственно) доставлять работников в ТЦК СП. Однако это предположение не содержит подтверждения в законе.

Так, в законе изложена в новой (несущественно измененной) редакции часть 1 статьи 38 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе, но формулировки по основному долгу не изменились, а именно, работодатель, если поступило распоряжение ТЦК и СП о оповещение работника о его вызове должно только:

Сообщить работнику о таком вызове. Для этого по-прежнему должно быть достаточным издать приказ/распоряжение руководителя предприятия об ознакомлении с распоряжением ТЦК СП;

Обеспечить прибытие в ТЦК СП в определенные распоряжением место, дату и время. Работодателю нужно будет провести определенные информационные и организационно-технические мероприятия по оповещению работника о его вызове;

Расходы на такие меры можно будет компенсировать из государственного бюджета Украины. Но пока неизвестно, что понимается под "информационными и организационно-техническими мероприятиями";

При отсутствии разъяснений по этому вопросу, хотя бы на уровне подзаконного акта, работодатель не обязан физически доставлять работников в ТЦК СП. В то время как для выполнения этой обязанности будет достаточно тем же или отдельным приказом/распоряжением освободить работника от работы на период, необходимый работнику, чтобы добраться, пройти ВЛК (при необходимости) и обновить свои данные в ТЦК СП;

Отчитаться перед ТЦК СП о проведенных действиях. Будет достаточно направить "Укрпочтой" письмо с копией приказа(ов)/распоряжения(-ов);

Если работник в отпуске/командировке/временно нетрудоспособен — в ТЦК направляется копия соответствующего приказа/распоряжения; а когда работник возвращается из отпуска/командировки/восстанавливает трудоспособность – предприятие знакомит его с распоряжением ТЦК СП о его вызове, и вновь отчитывается перед ТЦК СП (подпункт 2 выше).

Военно-транспортная обязанность:

По транспортным средствам, состоящим на учете в ТЦК и СП, будут запрещены, в частности:

выезжать в другие области и за границу;

продавать их, или передавать право собственности другим способом другим как в пользу юридических лиц, так и граждан;

сдавать в аренду;

предоставлять их как предмет залога для выполнения обязательств по кредитным договорам и гарантиям перед банками;

Чтобы выехать на таких ТС в смежные области нужно будет за месяц до выезда сообщить соответствующий ТЦК СП о местонахождении ТС. Выезд будет возможен не больше месяца.

Исключения составляют ТС, которые были переданы в аренду или предоставлены в качестве предмета залога для выполнения обязательств по кредитным договорам и гарантиям перед банками до 17 мая 2024 года.

Начиная с 18 декабря 2024 года, МВД будет отчитываться перед ТЦК о зарегистрированных ТС, которые могут быть изъяты на нужды ВСУ. Если до этого времени не будут внесены изменения в Положение о военно-транспортном долге, которые обязуют граждан регистрировать ТС в ТЦК, изымать у них ТС можно будет только после этой даты.

Ответственность работодателя:

Теперь работодатель несет ответственность за взятие нового работника на персональный военный учет. То есть в случае принятия на работу без военно-учетного документа или с ненадлежащим военно-учетным документом, в ТЦК СП будет под рукой четкая норма, которая позволит привлекать к административной ответственности руководителя работодателя или ответственного у него за военный учет работника.

Также, не исключено, что такая норма будет использоваться правоохранительными органами, если будут предприниматься попытки привлечения работодателей к уголовной ответственности по статье 114-1 "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований" УКУ за невыполнение отдельных обязанностей в качестве незаменимого посредника между ТЦК СП, обеспечивающим призыв на военную службу и работниками.

Кроме этого, 10.04.2024 (за день до принятия Закона) в Парламенте был принят в первом чтении (за основу) законопроект 10379, зарегистрированный еще 25.12.2023 (в тот же день, когда регистрировался первый "мобилизационный законопроект 10379, и заменил законопроект 10449 — Закон).

Им предусмотрена очень жесткая ответственность : увеличение административного штрафа за нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, к которому привлекаются работодатели: с 5100-8500 грн до 153000-204000 грн.

При этом не понятно, как будет применяться этот штраф, поскольку, например, если ТЦК и СП будет применять его как нарушение по каждому отдельному работнику, общая сумма штрафа для компании может достигать миллионов, а десятков миллионов гривен.

При этом распространяется информация, что суммы штрафов будут уменьшены при рассмотрении законопроекта во втором чтении (после прохождения рассмотрения профильным комитетом Парламента).

Ограничения в праве управления транспортными средствами при мобилизации:

Это касается больше граждан, а не компании, однако если есть автопарк — касается и их.

Законом предусмотрен механизм, когда ТЦК СП, не имея возможности успешно вызвать гражданина, будет иметь право через суд добиться установления ему временного ограничения в праве управления транспортными средствами к выполнению законного требования ТЦК СП.

Этот эпизод важен для компаний с автопарком, компаний, где бизнес зависит от мобильности работников и логистики.

Основные изменения для граждан

Военный учет и уточнение данных в ТЦК СП:

Призывники, военнообязанные, резервисты будут обязаны в семидневный срок уведомлять органы, где они состоят на военном учете, теперь также об изменении номеров средств связи и адреса электронной почты (в случае ее наличия).

Вероятно, будут использованы адреса электронной почты, которые граждане систематически подтверждают при актуализации данных в приложении Действие; также, не исключено, что для этих целей может быть использован адрес электронной почты, используемый гражданами при работе с цифровыми сервисами для пациентов, через которые они получают доступ к медицинским услугам.

Гражданам следует уточнить свои учетные данные (в т.ч. номера телефонов и адреса электронной почты (при наличии электронной почты) в ТЦК СП с 12 августа 2024 года по 11 октября 2024 года).

Будет создан электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. На это КМУ дается срок до 17 июня 2024 (включительно). Однако регистрация граждан будет пока добровольной.

Повестки:

Электронные повестки на уровне закона не предусмотрены. Однако изменения могут быть введены на уровне актов КМУ или МОУ.

Со временем будет изменена официально утвержденная форма повестки, что позволит ТЦК СП оформлять повестки так, как они делают это сейчас, без ссылки на распоряжение руководителя ТЦК СП, что до сих пор предусматривает официально утвержденную форму повестки.

Иными словами, кажется, что будет легализовано вручение повесток, выписанных на "коленке" представителями ТЦК СП. Таким образом, отказываться от получения повестки в этой связи будет уже нарушением закона со стороны граждан.

Для пришедших в ТЦК СП без повестки с целью призыва на службу будет предоставлено два месяца после прохождения ВЛК на устроение своих дел перед призывом по мобилизации.

При вручении повестки граждане обязаны предъявлять документ, удостоверяющий личность (например, паспорт/ID-карту) не только представителям полиции, но и представителям ТЦК СП. Также будет обязательным носить с собой и предъявлять по требованию указанный лиц военно-учетный документ (военный билет, временное удостоверение военнообязанного, свидетельство о приписке к призывному участку).

Аналогичными правами будут и работники Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ). При выезде за границу нужно будет предъявлять военно-учетный документ (актуальный). К примеру, если работник имеет отсрочку на основании бронирования, но не предъявляет военно-учетный документ по требованию работника ГНСУ, ему будет отказано в выезде за границу.

Представители полиции и ТЦК СП, начиная с 17 июля 2024 года, будут иметь право проводить фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов (например, планшетов, нагрудных камер и т.п.).

Вместе с этим, представители ТЦК СП по требованию гражданина будут обязаны назвать свои ФИО, должность, а также предъявить служебные удостоверения. Если отказываются, гражданин имеет право отказаться от получения повестки.

Наконец-то четко закрепляются причины, по которым гражданин имеет право не прибыть по повестке:

препятствие стихийному характеру;

болезнь гражданина;

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок.

Последняя причина сформулирована достаточно широко, что позволит гражданам обосновывать форс-мажорные обстоятельства, которые не позволили лично явиться в ТЦК. То есть будет пространство для отстаивания своих прав в случае применения ТЦК СП штрафа за неявку по повестке.

Также уважительной причиной неприбытия будет признаваться смерть близкого родственника (родителей, жены (супруга), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) гражданина или близкого родственника его супруги (супруга).

В случае присутствия такой причины и неприбытия в ТЦК и СП, гражданин будет обязан в кратчайшие сроки, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени прибытия в ТЦК СП, сообщить о причинах неявки путем непосредственного обращения в ТЦК и СП, или любым другим способом с последующим прибытием в ТЦК и СП в срок, не превышающий 7 календарных дней.

ВЛК:

КМУ обязаны в течение трех месяцев провести проверку обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий по установлению инвалидности гражданам Украины мужского пола в возрасте 25-50 лет, которым в период после 24 февраля 2022 и до 18 мая 2024 впервые установлена инвалидность II и III групп за определенными исключениями. Мужчины, которые оформляли инвалидность ІІ и ІІІ групп в этот период, могут быть вовлечены в этот процесс.

Призыв:

Как описано в блоке по работодателям, КМУ обязан разработать порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, что может придать гражданам дополнительные обязанности или уточнить действующие.

Из основных до сих пор проблемных на практике эпизодов порядок будет предусматривать:

взаимодействие ТЦК СП и полиции по задержанию лиц, не прибывающих в ТЦК СП по повесткам;

порядок предоставления отсрочок от призыва на военную службу во время мобилизации;

организация медицинского осмотра военнообязанных;

процедуру оформления призыва военную службу во время мобилизации.

Призыв женщин:

Изменения по мобилизации женщин по существу отсутствуют. Они по-прежнему не подлежат призыву во время мобилизации.

"Женщины, состоящие на военном учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. В мирное время женщины могут быть приняты на военную службу и службу в военном резерве только в добровольном порядке (по контракту)", — говорится в тексте закона.

Между двумя предложениями нормы усматривается разница:

в военное время — призыв в добровольном порядке.

в мирное время — "только" в добровольном порядке (по контракту).

Разница может быть в том, что в первом предложении подразумеваются два вида военной службы: военная служба по призыву во время мобилизации, и военная служба по контракту, а во втором предложении одна: поскольку на службу в мирное время призыв не происходит. Однако, все равно кажется странным, почему в первом предложении (по военному времени) также не указано слово "только". То есть надежной юридической основы для армии для призыва женщин на военную службу во время мобилизации вне их воли нет.

Отсрочка:

Как описано выше, КМУ разработает порядок, где должна быть закреплена процедура оформления отсрочок. Если, например, гражданину нужно доказать, что отсутствуют невоеннообязанные трудоспособные лица, обязанные содержать родителей-лиц с инвалидностью, то в таком порядке КМУ должно быть указано, в частности:

какие документы следует подавать в ТЦК СП;

можно ли подавать документы через доверенную персону, а не только лично;

каков срок рассмотрения документов и оформление отсрочки;

должен ли ТЦК СП выдать документ, подтверждающий оформление отсрочки, и если да — каким должен быть этот документ и т.п.

Относительно оснований для получения отсрочки они изменились. Отсрочку потеряют, в частности, такие лица:

многодетные родители, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

чьи жена или муж имеют III группу инвалидности;

у кого родители мужа или жены I или II группы инвалидности имеют дочь или сына, которые не являются военнообязанными;

студенты, получающие уровень образования, что ниже ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной законом. То есть, когда бакалавр повторно учится на бакалавриате, или магистр повторно учится на магистратуре, или магистр повторно учится на бакалавриате по другой специальности. Такие лица имеют право доучиться до конца учебного года, после чего являются подлежащими призыву на военную службу во время мобилизации.

Граждане за границей:

Граждане, снятые с военного учета в связи с выбытием за пределы Украины сроком более трех месяцев, обязаны в течение 30 дней со дня вступления в силу постановления КМУ, которое будет определять порядок военного учета таких граждан (на это КМУ дается срок до 17 мая 2024 года), стать на военный учет;

Внедрено ведение военного учета в том числе для граждан, постоянно проживающих за границей. КМУ должен разработать соответствующий порядок;

Совершение консульских действий в зарубежных дипломатических учреждениях Украины будет осуществляться только при наличии действительных военно-учетных документов. В случае, если такие документы отсутствуют, консульские действия будут совершаться при условии их одновременного обновления.

Указанное не будет распространяться на:

оформление удостоверения личности на возвращение в Украину;

совершение консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства;

совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей.

В условиях военного состояния оформления за границей паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет будет осуществляться при наличии военно-учетных документов.

Хотя это и прямо не предусмотрено законопроектом, учитывая связь этого положения с другими положениями законопроекта, вероятно, подразумеваются актуальные военно-учетные документы.

Обновление данных можно будет осуществить через официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанный на официальном сайте ТЦК СП по месту нахождения на военном учете. Однако, по состоянию на сегодняшний день, нам известно лишь о нескольких сайтах ТЦК СП, по которым отсутствует информация, являются ли они официальными.

Базовая военная подготовка:

Вводится базовая военная подготовка для лиц от 18 до 25 лет. Граждане смогут выбирать, когда проходить подготовку.

Ответственность гражданина:

Определен порядок применения мер воздействия к гражданам, не исполняющим обязанности по мобилизации. Так, предусмотрена следующая последовательность действий:

В случае неисполнения гражданином обязанностей по мобилизации, руководитель ТЦК СП обращается в органы в системе полиции по осуществлению административного задержания и доставку такого гражданина в ТЦК и СП;

В случае невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в ТЦК СП, руководитель ТЦК СП в течение пяти дней направляет такому гражданину письменное требование о выполнении обязанности; предусмотрено направление такого требования по средствам почтовой связи и не упоминается о направлении через электронный кабинет;

Если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанную в ней обязанность (обязанности), ТЦК СП обращается в суд по поводу ограничения права такого лица на управление ТС.

Ограничения управления ТС могут быть применены только по совокупности требований:

Невозможно осуществить административное задержание и доставку лица в ТЦК и СП органами полиции;

Лицу было вручено требование ТЦК СП об исполнении обязанности — то есть, оставление требования ТЦК СП в почтовом ящике или другое ненадлежащее сообщение будет означать невозможность применения ограничительного мероприятия;

Управление транспортом не является основным законным источником средств к существованию. Вероятно, на практике подтверждением законности будет наличие договора (трудового или гражданско-правового, если лицо предоставляет услуги как ФЛП), по которому лицо использует транспорт для выполнения работ/оказания услуг.

Кроме того, остается нерешенным вопрос, что считать основным источником средств к существованию: на практике может сложиться понимание, согласно которому ограничения будут применяться в том числе к работникам, хотя и пользующимся корпоративным транспортом, однако такое пользование не необходимо для выполнения ими работ/предоставление услуг.

Лицо не использует транспорт в связи с инвалидностью или пребыванием на его содержании лица с инвалидностью I-II группы или ребенка с инвалидностью.

Такое ограничение будет применяться на срок до выполнения или отзыва требования ТЦК СП об исполнении обязанностей по мобилизации.

Напомним, ранее в ТЦК СП объяснили, почему умершим мужчинам приходят повестки.

В то же время народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко выразил определенные опасения относительно того, что принятый документ может повлечь за собой общественный раскол.