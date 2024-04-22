Чому померлим українцям надсилають повістки — у ТЦК надали пояснення

Вручення повістки військовозобов'язаному чоловіку в Україні. Фото: УНІАН

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. У цей особливий період військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років можуть викликати повісткою до ТЦК та СП для уточнення даних. Проте, трапляються випадки, коли повістки надсилають вже померлим громадянам.

Чому це відбувається, дала роз'яснення пресслужба Київського міського ТЦК та СП у Facebook.

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Так, у ТЦК зазначили, що подібні випадки не є одиничними. Це пов'язано з тим, що військовозобов'язані особи вчасно не оновлюють свої персональні дані.

"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", — йдеться у поясненні.

Повідомлення Київського міського ТЦК та СП. Скриншот з facebook.com/KyivMTCK

Варто зауважити, що ТЦК та СП були вимушені надати таке роз'яснення громадянам, через скандал, що стався напередодні — покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова викликали повісткою до ТЦК Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

Раніше ми писали, що таке "вимога ТЦК" та у яких випадках українці можуть отримати цей документ.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки часу є у військовозобов'язаних громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.

Також ми інформували, чи будуть українці отримувати електронні повістки.