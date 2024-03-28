Внесшие правки в закон о мобилизации

Закон о мобилизации — нардеп рассказал, когда комитет безопасности завершит рассмотрение всех правок
Комитет Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рассмотрел большинство поправок к законопроекту о мобилизации. Документ готов на 95%.
Об этом 28 марта заявил народный депутат Ярослав Железняк.
Тысячи правок и подготовка к голосованию во втором чтении
По словам Железняка, по состоянию на сегодняшний день профильный комитет парламента обработал 4051 правку из 4266. Последние коррективы планируется внести в пятницу, 29 марта.
"Сегодня был на заседании этого комитета - это образец соблюдения регламента для всех остальных. Правда очень приятно удивлен подходом", — написал народный избранник в своем Telegram.
Когда именно состоится голосование закопроекта о мобилизации, пока неизвестно. Ярослав Железняк отметил, что сначала против заседания, на котором народные избранники рассмотрят дополнительные комитетские правки.
Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали представителя общественного союза "Всеукраинское казачество единое". Он продавал удостоверение, которое якобы поможет избежать мобилизации.
Ранее в Киеве состоялся суд над мужчиной, который писал в закрытой группе жителей ЖК Telegram о приходе "гостей с ТЦК".
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