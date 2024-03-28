Які внесли правки до закону про мобілізацію

Закон про мобілізацію — нардеп розповів, коли безпековий комітет завершить розгляд всіх правок
Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув більшість правок до закопроєкту про мобілізацію. Документ готовий на 95%.
Про це 28 березня заявив народний депутат Ярослав Железняк.
Тисячі правок і підготовка до голосування у другому читанні
За словами Железняка, станом на сьогодні профільний комітет парламету опрацював 4051 правку з 4266. Останні корективи планується внести у п'ятницю, 29 березня.
"Сьогодні був на засіданні цього комітету — це взірець дотримання регламенту для всіх інших. Правда дуже приємно вражений підходом", — написав народний обранець у своєму Telegram.
Коли саме відбудеться голосуванння закопроєкту про мобілізацію — поки невідомо. Ярослав Железняк зазначив, що спершу має проти засідання, на якому народні обранці розглянуть додаткові комітетські правки.
Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали представника громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне", який продавав посвідчення, яке нібито допоможе уникнути мобілізації.
Раніше у Києві відбувся суд над чоловіком, який писав у закритій групі мешканців ЖК у Telegram про прихід "гостей з ТЦК".
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