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Закон про мобілізацію — нардеп розповів, коли безпековий комітет завершить розгляд всіх правок

28 березня 2024 18:51
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Які внесли правки до закону про мобілізацію
Комітет ВРУ з питань нацбезпеки. Фото: rada.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Комітет Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки розглянув більшість правок до закопроєкту про мобілізацію. Документ готовий на 95%.

Про це 28 березня заявив народний депутат Ярослав Железняк.

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За словами Железняка, станом на сьогодні профільний комітет парламету опрацював 4051 правку з 4266. Останні корективи планується внести у п'ятницю, 29 березня.

"Сьогодні був на засіданні цього комітету — це взірець дотримання регламенту для всіх інших. Правда дуже приємно вражений підходом", — написав народний обранець у своєму Telegram.

Коли саме відбудеться голосуванння закопроєкту про мобілізацію — поки невідомо. Ярослав Железняк зазначив, що спершу має проти засідання, на якому народні обранці розглянуть додаткові комітетські правки.

Нагадаємо, нещодавно у Києві правоохоронці затримали представника громадської спілки "Всеукраїнське козацтво єднальне", який продавав посвідчення, яке нібито допоможе уникнути мобілізації. 

Раніше у Києві відбувся суд над чоловіком, який писав у закритій групі мешканців ЖК у Telegram про прихід "гостей з ТЦК". 

Верховна Рада
Ярослав Железняк
війна
мобілізація

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