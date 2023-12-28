Закон о мобилизации — омбудсмен объяснил, каким образом власти хотят защитить права людей
Новый законопроект, устанавливающий нормы для мобилизации, будет доработан. Права, гарантированные гражданам Украины, будут соблюдены.
Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.
Будут ли соблюдены гражданские права
Он отметил, что сегодня провел совещание с представителями Минобороны. По его словам, были найдены компромиссы по пунктам, чтобы обеспечить мобилизацию и не нарушить права людей.
Лубинец подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной рады.
"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", — сказал омбудсмен.
Ранее мы сообщали, что для того чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Беларусь. В настоящее время они уже составляют новые списки детей для депортации из Донецкой и Луганской областей.
Напоминаем, что офис омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в психоневрологических домах-интернатах. В ходе визитов был обнаружен ряд нарушений, в частности, антисанитария, ненадлежащий уровень медицинских услуг и ненадлежащие укрытия.
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