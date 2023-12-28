Закон о мобилизации — омбудсмен объяснил, каким образом власти хотят защитить права людей

Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец, Facebook

Новый законопроект, устанавливающий нормы для мобилизации, будет доработан. Права, гарантированные гражданам Украины, будут соблюдены.

Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Он отметил, что сегодня провел совещание с представителями Минобороны. По его словам, были найдены компромиссы по пунктам, чтобы обеспечить мобилизацию и не нарушить права людей.

Лубинец подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной рады.

"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", — сказал омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что для того чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Беларусь. В настоящее время они уже составляют новые списки детей для депортации из Донецкой и Луганской областей.

Напоминаем, что офис омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в психоневрологических домах-интернатах. В ходе визитов был обнаружен ряд нарушений, в частности, антисанитария, ненадлежащий уровень медицинских услуг и ненадлежащие укрытия.