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Закон о мобилизации — омбудсмен объяснил, каким образом власти хотят защитить права людей

28 декабря 2023 12:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Закон о мобилизации — омбудсмен объяснил, каким образом власти хотят защитить права людей
Омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Дмитрий Лубинец, Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Новый законопроект, устанавливающий нормы для мобилизации, будет доработан. Права, гарантированные гражданам Украины, будут соблюдены.

Об этом рассказал Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

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Он отметил, что сегодня провел совещание с представителями Минобороны. По его словам, были найдены компромиссы по пунктам, чтобы обеспечить мобилизацию и не нарушить права людей.

Лубинец подчеркнул, что его офис присоединится к оценке нового законопроекта о мобилизации до того, как документ попадет в сессионный зал Верховной рады.

"При подготовке этого законопроекта к внесению в сессионный зал будет заседание профильного комитета, будет отдельная экспертная оценка от меня. И будет сделано так, что права людей будут обеспечены", — сказал омбудсмен.

Ранее мы сообщали, что для того чтобы скрыть похищение украинских детей с временно оккупированных территорий, Россия вывозит их через Беларусь. В настоящее время они уже составляют новые списки детей для депортации из Донецкой и Луганской областей.

Напоминаем, что офис омбудсмена по правам человека зафиксировал серьезные нарушения в психоневрологических домах-интернатах. В ходе визитов был обнаружен ряд нарушений, в частности, антисанитария, ненадлежащий уровень медицинских услуг и ненадлежащие укрытия.

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