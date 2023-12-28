Закон про мобілізацію — омбудсмен пояснив, яким чином влада хоче захистити права людей

Омбудсмен Дмитро Лубінець. Фото: Дмитро Лубінець, Facebook

Новий законопроєкт, який встановлює норми для мобілізації, доопрацюють. Права, які гарантовані громадянам України будуть дотримані.

Про це розповів Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що вчора провів нараду з представниками Міноборони. За його словами, були знайдені компроміси щодо пунктів, щоб забезпечити мобілізацію та не порушити права людей.

Лубінець наголосив, що його офіс долучиться до оцінки нового законопроєкту про мобілізацію до того, як документ потрапить до сесійної зали Верховної ради.

"При підготовці цього законопроєкту до внесення у сесійний зал буде засідання профільного комітету, буде окрема експертна оцінка від мене. І буде зроблено так, що права людей будуть забезпечені", — сказав омбудсмен.

Раніше ми повідомляли, що для того, аби приховати викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій, Росія вивозить їх через Білорусь. Зараз вони вже складають нові списки дітей для депортації з Донецької та Луганської областей.

Нагадуємо, що офіс омбудсмена з прав людини зафіксував серйозні порушення у діяльності психоневрологічних будинках-інтернатах. Під час візитів було виявлено низку порушень, зокрема, антисанітарія, неналежний рівень медичних послуг та неналежні укриття.