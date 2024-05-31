Закон о мобилизации – все, что нужно знать

Военнослужащие ВСУ. Фото: google.com

Закон № 3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", или по простому, закон "О мобилизации" вступил в силу 18 мая. Журналисты проекта "Наше Дело" рассказали об основных изменениях в данном законе, открыли занавес действия нововведений на практике.

Какие штрафы и санкции действуют с 18 мая за нарушение правил военного учета и уклонения от мобилизации, какие проблемы были искусственно созданы и какие страхи украинцев "раздуты" на пустом месте — об этом и другом специально для Новини.LIVE рассказали эксперты.

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Закон о мобилизации

"С 18 мая у всех мужчин граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет находящихся, внимание, именно состоящих на военном учете, появляется обязанность обновить свои персональные данные", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

"Становаться на военный учет они еще должны были до того, как вступили изменения в силу. Однако сейчас уже четко прописано о том, что все должны прийти, те, кто имеет право на отсрочку, те, кто не имеет права на отсрочки, все , прийти и обновить свои военно-учетные данные. Абсолютно все без исключения, кроме тех, кто уже исключен из военного учета", — Роман Лихачев, адвокат.

"Граждане Украины, которые сняты с учета в связи с тем, что у них соответствующее состояние здоровья, и они сняты с учета и исключены с учета, вот на этих граждан, если анализировать лингвистическую норму закона об обновлении данных, не распространяется обязанность обновлять данные", — Тарас Боровский юрист, участник проекта "Пантеровец".

Ответственность за нарушение правил военного учета/уклонения от мобилизации

"Изменили размеры штрафов. В частности, в военное время штраф за нарушение военного учета будет составлять от 17 000 до 25 500 гривен. Ну то есть это существенные штрафы за нарушение", — Роман Лихачев, адвокат.

Роман Лихачев, адвокат. Фото: скриншот

Ранее штрафы налагались не позднее чем через 2 месяца с момента совершения правонарушения. Эти сроки изменили — в течение 3 месяцев и не позднее одного года со дня совершения правонарушения.

"Если вы не попадете в ТЦК в течение 60 дней по причине загрузки ТЦК другими людьми, то, я думаю, стоит взять в ТЦК определенное письменное подтверждение, что вы появлялись. Это станет для вас доказательством того, что вы появлялись, но они вас не смогли принять из-за загруженности", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

"Возможно, парламент даже рассмотрит какие-то решения о продлении сроков. Это несложно сделать. На самом деле просто нужно будет до истечения тех 60 дней через две недели сделать соответствующую законодательную инициативу и продлить этот срок, предоставив соответствующие разъяснения через Кабинет Министров для Минобороны и ТЦК и СП. Чтобы, соответственно, не штрафовать и так далее. Но это только при условии, что будет этот ажиотаж и действительно не будет работать это приложение", — Юрий Камельчук, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа".

Юрий Камельчук, народный депутат. Фото: скриншот

29 мая в Верховной раде Украины уже зарегистрировали законопроект с предложением увеличения сроков обновления данных с 60 дней до 150. Впрочем, когда его рассмотрят и какими будут результаты, пока под вопросом.

"Если вы оплатили штраф и признали его, то тогда вы должны появиться все же в ТЦК и выполнить причитающиеся вам обязанности. Если вы не хотите, скажем, получить какие-то криминальные истории в дальнейшем", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Уголовная ответственность наступает, если вы явились в ТЦК, прошли ВВК, признаны годным к службе, получили повестку и не явились без уважительной причины. Это грозит лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

И все же если вы получили штраф и решили его не платить, ожидайте возможных последствий.

"После этого постановления вас объявляют в розыск с помощью Нацполиции. Как происходит этот розыск? По факту просто, участковый инспектор полиции придет к вам домой, постучатся в дверь, никто ему не откроет, и он составит акт, что розыскные меры как бы не увенчались успехом. Передает он этот акт в ТЦК", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец". Фото: скриншот

Одной из санкций также предусмотрено административное задержание. В целях установления личности или выяснения обстоятельств нарушения правил военного учета вас могут задержать до трех суток.

Также если вы не платите штраф, ТЦК имеет право инициировать иск в суд, согласно которому временно ограничить право управлять транспортным средством — не путать с мобилизацией авто, о которой мы еще поговорим. Может не обойтись без ареста счетов.

"Одной из мер принудительного выполнения является блокирование вам счетов или блокирование возможности выезда за границу. Могут заблокировать банковские счета или заморозить на этих банковских счетах определенную сумму денег, которую вы должны оплатить государству. Пока вы его не оплатите, пользоваться банковскими счетами будет трудно, однако это не новела этого закона, это в целом история, которая существовала всегда", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Закон о мобилизации здесь уже ни при чем. Эти нормы предусмотрены законом Украины "Об исполнительных производствах". Без этого исполнительная служба не сможет привлечь правонарушителя к ответственности. Однако если и это не сработает, ТЦК может направить вам "Требование".

"Если вы там очень-очень долго уклоняетесь от исполнения обязанностей по военному учету, вам направляется требование. Если вы его даже не получите под подпись, а просто будет составлен акт, что вручить ее невозможно, то день этого составления акта будет считаться днем получение вами требования. После неполучения этого требования еще ряд мероприятий будет проведен ТЦК, и тогда может наступить уголовная ответственность за уклонение от службы", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Следовательно, "Требование" будет считаться врученным, даже если вы его в глаза не видели. Обратите внимание, что "Требование" и повестка — совершенно разные документы. Врученной считается повестка только та, которая выдается под личную подпись человеку. Также с 18 мая каждый гражданин мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет должен носить при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, полицейского или в приграничных районах или на пунктах пропуска через госграницу. Вдобавок при проверке документов и вручении повестки должна производиться видеофиксация.

"Для меня и многих достаточно хорошая норма прописана о том, что должна быть видеофиксация общения как представителей полиции, так и представителей ТЦК с военнообязанными, потому что большинство моментов, которые довольно трудно рассматривать. ТЦК пишет, что они правы, человек говорит, что он прав. Я считаю, что все это может решить техническое средство", — Роман Лихачев, адвокат.

Это нововведение едва ли не самое лучшее, что могли придумать наши законотворцы, поскольку в соцсетях время от времени появляются видео, как представители ТЦК совершают незаконные действия в отношении военнообязанных: у них отбирали мобильные телефоны, насильно затягивали в военкомат.

Мобилизация авто

"Об этом страхе мы говорили уже раньше, что действительно, у кого больше одного автомобиля, может начать бояться, что авто заберут. Они начали переписывать большое количество автомобилей на жен, еще на кого-то и так далее", — Юрий Камельчук, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа".

"К сожалению, искусственно созданная проблема. Никто не читает законодательство о том, что там прописано, о том, что изымается для нужд ВСУ у граждан, не у мужчин. Поэтому те, кто переписывает на жен автомобили — это неправильно. У женщин они тоже могут изыматься для нужд ВСУ", — Роман Лихачев, адвокат.

"Законодатель немножко урегулировал этот вопрос в законе о мобилизации и позитивом этого закона является, например, та норма, что если у гражданина, у физических лиц есть в собственности только один автомобиль, то мобилизовать его не могут. Раньше этой нормы не было", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Забирать ваш автомобиль прямо с улицы никто не будет и не имеет права. Да и процедура мобилизации транспорта будет не быстрая.

"Закон сначала предусматривает, что Кабмин должен разработать порядок военного учета транспортных средств и их мобилизации. Я так себе представляю, что МВД как орган, учитывающий все транспортные средства, передаст информацию соответственно в Минобороны, которое занимается всеми ТЦК. Эта информация будет обработана, распределена, какие транспортные средства на территории какой-либо административно-территориальной единицы имеются.

Затем генеральный штаб сформирует потребность в мобилизации определенных транспортных средств, их количестве, состоянии и так далее. Затем, пока эта информация дойдет до ТЦК, они обратятся ко всем владельцам транспортных средств для того, чтобы должным образом поставить их на учет. Работник ТЦК, представитель ТЦК, уполномоченный должен подписать с этим владельцем транспортного средства акт приемки и передачи транспортного средства", — Тарас Боровский, юрист, участник проекта "Пантеровец".

Автомобили на дороге. Фото: скриншот

В течение 30 дней после оглашения демобилизации вам обязаны вернуть ваш транспорт. В случае его повреждения или уничтожения вам должны предоставить компенсацию.

Мобилизационный переполох почувствовали на себе и украинцы за границей. Граждане начали заявлять о задержке в предоставлении консульских услуг.

"Надо работать с мотивацией, а не с наказанием. Наказаниями одними мы не сможем привлечь всех к военной службе. Я как человек, прослуживший в Вооруженных силах Украины достаточно долгое время, могу сказать, что немотивированный человек на службе — это тоже беда . Так что в первую очередь нужно соблюдать нормы, которые мы обещаем", — Роман Лихачев, адвокат.

"Было бы правильно и справедливо, по моему мнению, организовать процесс определенного временного отдыха, встречи с семьями для военнослужащих где-то, возможно, не за тысячу километров, а чуть ближе, с обеспечением всех моментов безопасности. Но обещать то, что ты неизвестно как сможешь выполнить, на мой взгляд, было бы неправильно. На самом деле расшатывали, что политические силы, что средства массовой информации подхватывали это, потому что это невозможно не обсуждать, ведь это важная вещь для тех, кто служит", — Юрий Камельчук, народный депутат Украины от партии "Слуга Народа".