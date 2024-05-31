Закон про мобілізацію - усе, що треба знати

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: google.com

Закон № 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", або по простому, закон "Про мобілізацію" вступив в дію 18 травня. Журналісти проєкту "Наша Справа" розповіли про основні зміни в даному законі, привідкрили завісу дії нововведень на практиці.

Які штрафи та санкції діють з 18 травня за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації, які проблеми було штучно створено та які страхи українців "роздуті" на пустому місці — про це та інше спеціально для Новини.LIVE розповіли експерти.

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Закон про мобілізацію

"З 18 травня у всіх чоловіків громадян України віком від 18 до 60 років які перебувають, увага, саме які перебувають на військовому обліку, з'являється обов'язок оновити свої персональні дані", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

"Ставати на військовий облік вони ще повинні були до того, як вступили зміни в силу. Однак, зараз вже чітко прописано про те, що всі повинні прийти, ті, хто має право на відстрочки, ті, хто не має права на відстрочки, всі, прийти та оновити свої військово-облікові дані. Абсолютно всі без виключення, крім тих хто вже виключений з військового обліку", — Роман Лихачов, адвокат.

"Громадяни України, які зняті з обліку у зв'язку з тим, що вони мають відповідний стан здоров'я, і вони зняті з обліку і виключені з обліку, от на цих громадян, якщо аналізувати лінгвістичну норму закону про оновлення даних, не поширюється обов'язок оновлювати дані", — Тарас Боровський юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Відповідальність за порушення правил військового обліку/ухилення від мобілізації

"Змінили розміри штрафів. Зокрема у воєнний час штраф за порушення військового обліку буде складати від 17 000 до 25 500 гривень. Ну, тобто, це суттєві штрафи за порушення", — Роман Лихачов, адвокат.

Роман Лихачов, адвокат. Фото: скріншот

Раніше штрафи накладали не пізніше, ніж через 2 місяці з моменту вчинення правопорушення. Наразі ці терміни змінили — впродовж 3 місяців та не пізніше одного року з дня вчинення правопорушення.

"Якщо ви не потрапите в ТЦК протягом 60 днів з причини завантаження ТЦК іншими людьми, то, я думаю, що варто взяти в ТЦК певне письмове підтвердження, що ви з'являлись. Це стане для вас доказом того, що ви з'являлись, але вони вас не змогли прийняти через завантаженість", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

"Можливо парламент навіть розгляне якісь рішення про продовження строків. Це не складно зробити. Насправді просто треба буде до закінчення тих 60 днів за приблизно два тижні зробити відповідну законодавчу ініціативу і продовжити цей термін, надавши відповідні роз'яснення через кабінет міністрів для Міноборони та ТЦК й СП. Щоб відповідно не штрафувати й так далі. Але це тільки за умови, якщо буде цей ажіотаж і справді не буде працювати цей додаток", — Юрій Камельчук, народний депутат України від партії "Слуга Народу".

Юрій Камельчук, народний депутат України. Фото: скріншот

29 травня у Верховній раді України вже зареєстрували законопроект з пропозицією збільшення термінів оновлення даних з 60 днів до 150. Утім, коли його розглянуть та якими будуть результати — поки що під питанням.

"Якщо ви оплатили штраф і визнали його, то тоді ви маєте з'явитись все ж таки у ТЦК та виконати належні вам обов'язки. Якщо ви не хочете, скажімо, отримати якісь кримінальні історії надалі", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Кримінальна відповідальність настає, якщо ви з’явились в ТЦК, пройшли ВЛК, визнані придатним до служби, отримали повістку і не з’явилися без поважної причини. Це загрожує позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

Та все ж, якщо ви отримали штраф та вирішили його не сплачувати, очікуйте на можливі наслідки.

"Після цієї постанови вас оголошують в розшук за допомогою Нацполіції. Як відбувається цей розшук? По факту просто, дільничий інспектор поліції прийде до вас додому, постукає у двері, ніхто йому не відкриє, і він складе акт, що розшукові заходи, якби, не увінчались успіхом. Передає він цей акт в ТЦК", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець". Фото: скріншот

Однією з санкцій також передбачено адміністративне затримання. З метою встановлення особи чи з’ясування обставин порушення правил військового обліку вас можуть затримати до 3 діб.

Також, якщо ви не сплачуєте штраф, ТЦК має право ініціювати позов до суду, згідно з яким тимчасово обмежити право керувати транспортним засобом — не плутати з мобілізацією авто, про яку ми ще поговоримо. Може не обійтися й без арешту рахунків.

"Одним із заходів примусового виконання є блокування вам рахунків або блокування можливості виїзду закордон. Можуть заблокувати банківські рахунки або заморозити на цих банківських рахунках певну суму грошей, яку ви винні сплатити державі. Поки ви її не сплатите, користуватись банківськими рахунками буде важко, проте це не новела цього закону, це загалом історія яка існувала завжди", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Закон про мобілізацію тут вже ні до чого. Ці норми передбачені законом України "Про виконавчі провадження". Без цього виконавча служба не зможе притягнути правопорушника до відповідальності. Однак, якщо і це не спрацює, ТЦК може направити вам "Вимогу".

"Якщо ви там дуже-дуже довго ухиляєтесь від виконання обов'язків щодо військового обліку, вам направляється вимога. Якщо ви її навіть не отримаєте під підпис, а просто буде складено акт, що вручити її неможливо, то день цього складення акту буде вважатись днем отримання вами вимоги. Після неотримання цієї вимоги ще ряд заходів буде проведено ТЦК і тоді може наступити кримінальна відповідальність за ухилення від служби", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Отже, "Вимога" вважатиметься врученою, навіть якщо ви її в очі не бачили. Зауважте, що "Вимога" та повістка абсолютно різні документи. Врученою вважається повістка, лише та, яка видається під особистий підпис людині. Також, з 18 травня кожен громадянин чоловічої статі віком від 18 до 60 років має носити при собі військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або у прикордонних районах чи на пунктах пропуску через держкордон. На додачу, при перевірці документів та врученні повістки має проводитись відеофіксація.

"Для мене і багатьох досить гарна норма прописана про те, що повинна бути відеофіксація спілкування як представників поліції, так і представників ТЦК з військовозобов'язаними, бо більшість моментів, які досить важко розглядати. ТЦК пише, що вони праві, людина говорить, що вона права. Я вважаю, що все це може вирішити технічний засіб. Якщо з людиною спілкуються під камеру, вона вчиняє якесь порушення, це досить класно буде надалі служити доказом для ТЦК. Якщо працівники ТЦК вчиняють порушення, то це буде якраз досить гарним доказом для людини", — Роман Лихачов, адвокат.

Це нововведення є чи не найкращим, що могли придумати наші законотворці, оскільки в соцмережах час від часу з’являються відео, як представники ТЦК вчиняють незаконні дії щодо військовозобов'язаних: в них відбирали мобільні телефони, силоміць затягували до військкомату.

Мобілізація авто

"Про цей страх ми говорили вже раніше, що дійсно, у кого більше ніж один автомобіль, може почати боятися, що авто заберуть. Вони почали переписувати велику кількість автомобілів на дружин, ще на когось і так далі", — Юрій Камельчук, народний депутат України від партії "Слуга Народу".

"На жаль, штучно створена проблема. Ніхто не читає законодавства про те, що там прописано, про те, що вилучається для потреб ЗСУ у громадян, не у чоловіків. Тому ті, хто переписує на жінок автомобілі — це неправильно. У жінок вони теж можуть вилучатися для потреб ЗСУ", — Роман Лихачов, адвокат.

"Законодавець трошки врегулював це питання в законі про мобілізацію і позитивом цього закону є, наприклад, та норма, що, якщо у громадянина, у фізичні особи, є у власності лише один автомобіль, то мобілізувати його не можуть. Раніше цієї норми не було", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Забирати ваш автомобіль просто з вулиці ніхто не буде та й не має права. Та й процедура мобілізації транспорту буде не швидкою.

"Закон спочатку передбачає, що Кабмін повинен розробити порядок військового обліку транспортних засобів та їх мобілізації. Я так собі уявляю, що МВС як орган, який обліковує всі транспортні засоби, передасть інформацію відповідно в Міноборони, яке опікується всіма ТЦК. Ця інформація буде оброблена, розподілена, які транспортні засоби на території якої адміністративно-територіальної одиниці є.

Потім генеральний штаб сформує потребу в мобілізації певних транспортних засобів, їх кількості, стану і так далі. Потім, поки ця інформація дійде до ТЦК, вони звернуться до всіх власників транспортних засобів з приводу того, щоб належним чином поставити їх на облік. Працівник ТЦК, представник ТЦК, уповноважений повинен підписати з цим власником транспортного засобу акт приймання та передачі транспортного засобу", — Тарас Боровський, юрист, учасник проєкту "Пантерівець".

Автомобілі на дорозі. Фото: скріншот

Впродовж 30 днів після оголошення демобілізації вам зобов’язані повернути ваш транспорт. У випадку його пошкодження або знищення вам мають надати компенсацію.

Мобілізаційний переполох відчули на собі й українці за кордоном. Громадяни почали заявляти про затримку у наданні консульських послуг.

"Треба працювати з мотивацією, а не з покаранням. Покараннями одними ми не зможемо залучити всіх до військової служби. Я, як людина, яка прослужила в Збройних Силах України досить довгий час, можу сказати, що не мотивована людина на службі — це теж біда. Так що в першу чергу треба дотримуватись норм, які ми обіцяємо", — Роман Лихачов, адвокат.

"Було б правильно і справедливо, на мою думку, організувати процес певного тимчасового відпочинку, зустрічі з сім'ями для військовослужбовців десь можливо не за тисячу кілометрів, а трохи ближче, з забезпеченням усіх безпекових моментів. Але обіцяти те, що ти невідомо як зможеш виконати, на мій погляд, було неправильно. Насправді розхитували що політичні сили, що засоби масової інформації підхоплювали це, тому що це неможливо не обговорювати, адже це важлива річ для тих, хто служить", — Юрій Камельчук, народний депутат України від партії "Слуга Народу".