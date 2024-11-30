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Закон о мобилизации увеличил цифру мобилизованных в 2,5 раза

30 ноября 2024 01:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Закон о мобилизации увеличил количество мобилизованных украинцев в 2,5 раза
Мобилизованные в ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

После принятия закона о мобилизации весной 2024 года, цифра мобилизованных улучшилась в 2,5 раза. Кроме того, значительную роль сыграло понижение мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает издание LB.ua со ссылкой на собственный источник в командовании ВСУ.

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Источник издания сообщил, что после вступления закона в силу, свои военно-учетные данные через ТЦК и приложение "Резерв+" обновили 4,3 млн военнообязанных мужчин.

Кроме того, после принятия постановления Кабмина №560 по инициативе Генерального штаба, которое предоставило командирам боевых частей право самостоятельно набирать добровольцев, в ряды ВСУ уже присоединились несколько тысяч граждан.

По информации источника, во многих видах войск функционируют пять центров рекрутинга, и планируется открытие еще одного.

Если сравнивать данные за октябрь и ноябрь, они показывают, что количество добровольцев, присоединившихся к ВСУ через рекрутинговые центры, выросло вдвое.

Также, по словам собеседника LB.ua, после внесения изменений в закон о мобилизации к военной службе выразили желание присоединиться 7000 заключенных, из которых 6000 уже служат в боевых подразделениях.

Источник рассказал, что в составе ВСУ находятся и около 2000 иностранных граждан и лиц без гражданства.

В то же время, собеседник не уточнил, сколько военнообязанных украинцев сейчас находятся за границей или в розыске.

Напомним, на днях военный Евгений Иевлев в эфире Ранок.LIVE заявил, что снижение мобилизационного возраста является одним из способов компенсировать нехватку людей в боевых подразделениях. Пока украинцы надеются на то, что победа в войне будет обеспечена кем-то другим.

Кроме того, мы писали, что с лета 2024 во Львове закрылись полсотни ресторанов и планируется закрытие такого же количества. Это связано с усилением мобилизации и выездом переселенцев из города.

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