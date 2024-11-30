Закон про мобілізацію збільшив кількість мобілізованих українців у 2,5 рази

Мобілізовані в ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Після ухвалення закону про мобілізацію навесні 2024 року, цифра мобілізованих покращилася у 2,5 рази. Крім того, значну роль зіграло зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років.

Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомляє видання LB.ua з посиланням на власне джерело в командуванні ЗСУ.

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Що змінилося

Джерело видання повідомило, що після набрання чинності закону, свої військово-облікові дані через ТЦК та застосунок "Резерв+" оновили 4,3 млн військовозобов'язаних чоловіків.

Крім того, після ухвалення постанови Кабміну №560 за ініціативи Генерального штабу, яка надала командирам бойових частин право самостійно набирати добровольців, до лав ЗСУ вже долучилися кілька тисяч громадян.

За інформацією джерела, у майже всіх видах військ функціонують п’ять центрів рекрутингу, і планується відкриття ще одного.

Якщо порівнювати дані за жовтень і листопад, то вони показують, що кількість добровольців, які приєдналися до ЗСУ через рекрутингові центри, зросла вдвічі.

Також, за словами співрозмовника LB.ua, після внесення змін до закону про мобілізацію до військової служби висловили бажання долучитися 7000 ув’язнених, з яких 6000 вже служать у бойових підрозділах.

Джерело розповіло, що в складі ЗСУ перебувають і близько 2000 іноземних громадян та осіб без громадянства.

Водночас співрозмовник не уточнив, скільки військовозобов’язаних українців наразі перебувають за кордоном або в розшуку.

Нагадаємо, днями військовий Євген Ієвлєв в ефірі Ранок.LIVE заявив, що зниження мобілізаційного віку є одним зі способів компенсувати нестачу людей у бойових підрозділах. Наразі ж українці сподіваються на те, що перемога у війні буде забезпечена кимось іншим.

Крім того, ми писали, що з літа 2024 року у Львові закрилися пів сотні ресторанів та планується закриття такої ж кількості. Це пов'язано з посиленням мобілізації та виїздом переселенців з міста.