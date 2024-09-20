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Законный повод для неявки в ТЦК — может ли им стать больничный

20 сентября 2024 22:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка к ТЦК – законные поводы для неявки или входит больничный
Очередь из военнообязанных в ТЦК. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный гражданин имеет законное право не являться в ТЦК по требованию, указанному в повестке, если он болеет и имеет открытый больничный. Но вместе с тем гражданин должен сообщить в территориальный центр комплектования болезнью и через семь дней после закрытия больничного должен прийти в ТЦК по вызову.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В процессе мобилизации военнообязательный гражданин должен являться в территориальный центр комплектования по требованию, указанному в повестках от ТЦК.

Впрочем, есть некоторые причины, которые считаются законными основаниями для неявки в территориальный центр комплектования.

Что должен делать военнообязанный на больничном

Такой причиной, в частности, является болезнь, заверенная в медицинском учреждении официальным документом — больничным.

Сергей Богун подчеркнул, что просто не прийти в ТЦК, находясь на больничном, невозможно.

"Вы должны сообщить ТЦК об этом обстоятельстве, а также явиться в ТЦК в течение семи дней после закрытия больничного", — подчеркнул юрист.

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