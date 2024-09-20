Повестка к ТЦК – законные поводы для неявки или входит больничный

Законный повод для неявки в ТЦК — может ли им стать больничный
Военнообязанный гражданин имеет законное право не являться в ТЦК по требованию, указанному в повестке, если он болеет и имеет открытый больничный. Но вместе с тем гражданин должен сообщить в территориальный центр комплектования болезнью и через семь дней после закрытия больничного должен прийти в ТЦК по вызову.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Неявка в ТЦК — существуют ли законные основания
В процессе мобилизации военнообязательный гражданин должен являться в территориальный центр комплектования по требованию, указанному в повестках от ТЦК.
Впрочем, есть некоторые причины, которые считаются законными основаниями для неявки в территориальный центр комплектования.
Что должен делать военнообязанный на больничном
Такой причиной, в частности, является болезнь, заверенная в медицинском учреждении официальным документом — больничным.
Сергей Богун подчеркнул, что просто не прийти в ТЦК, находясь на больничном, невозможно.
"Вы должны сообщить ТЦК об этом обстоятельстве, а также явиться в ТЦК в течение семи дней после закрытия больничного", — подчеркнул юрист.
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