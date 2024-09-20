Повістка до ТЦК - законні приводи для неявки чи входить лікарняний

Законний привід для неявки до ТЦК — чи може ним стати лікарняний
Військовозобов’язаний громадянин має законне право не з’являтися до ТЦК на вимогу, вказану в повістці, якщо він хворіє і має відкритий лікарняний. Але разом з тим громадянин повинен повідомити в територіальний центр комплектування про хворобу і через сім днів після закриття лікарняного має прийти до ТЦК за викликом.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Неявка до ТЦК — чи існують законні підстави
В процесі мобілізації військовозобов’язний громадянин має з’являтися до територіального центру комплектування на вимогу, вказану в повістках від ТЦК.
Втім, є певні причини, які вважаються законними підставами для неявки до територіального центру комплектування.
Що має робити військовозобов’язаний на лікарняному
Такою причиною, зокрема, є хвороба, засвідчена у медичному закладі офіційним документом — лікарняним.
Сергій Богун підкреслив, що просто не прийти до ТЦК, перебуваючи на лікарняному, неможливо.
"Ви повинні повідомити ТЦК про цю обставину, а також з'явитися до ТЦК протягом семи днів після закриття лікарняного", — наголосив юрист.
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