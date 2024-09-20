Повістка до ТЦК - законні приводи для неявки чи входить лікарняний

Черга з військовозобов’язаних у ТЦК. Фото: УНІАН

Військовозобов’язаний громадянин має законне право не з’являтися до ТЦК на вимогу, вказану в повістці, якщо він хворіє і має відкритий лікарняний. Але разом з тим громадянин повинен повідомити в територіальний центр комплектування про хворобу і через сім днів після закриття лікарняного має прийти до ТЦК за викликом.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В процесі мобілізації військовозобов’язний громадянин має з’являтися до територіального центру комплектування на вимогу, вказану в повістках від ТЦК.

Втім, є певні причини, які вважаються законними підставами для неявки до територіального центру комплектування.

Що має робити військовозобов’язаний на лікарняному

Такою причиною, зокрема, є хвороба, засвідчена у медичному закладі офіційним документом — лікарняним.

Сергій Богун підкреслив, що просто не прийти до ТЦК, перебуваючи на лікарняному, неможливо.

"Ви повинні повідомити ТЦК про цю обставину, а також з'явитися до ТЦК протягом семи днів після закриття лікарняного", — наголосив юрист.