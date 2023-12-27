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Законопроект о мобилизации не будет принят, если он останется без изменений, — СМИ

27 декабря 2023 17:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Законопроект о мобилизации не будет принят, если он останется без изменений, — СМИ
Украинские военные. Иллюстративное фото: УНИАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Законопроект, предусматривающий изменения в процессах и порядке мобилизации в Украине, нуждается в доработке. Если изменения не будут внесены, он не сможет пройти даже первое чтение в Верховной Раде.

Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники в парламенте.

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Собеседники РБК-Украина утверждают, что законопроект либо будет дорабатываться, либо зарегистрируют альтернативный ему документ.

"Один из нардепов уточнил, что в таком виде документ не будет проголосован в парламенте. По словам другого собеседника, во фракции "Слуга народа" также рассматривают возможность регистрации альтернативного законопроекта, чтобы в нем снять дискуссионные вопросы", — сообщило РБК-Украина.

В то же время нардепы предположили, что Рада может рассмотреть зарегистрированный Кабинетом министров законопроект о мобилизации в первом чтении и доработать его до второго чтения.

"Так или иначе, в таком виде он не будет принят в целом. В нем будут изменения. Наибольшие дискуссии среди депутатов вызвали нормы об отмене отсрочки для людей с инвалидностью третьей группы, об уведомлениях в электронном кабинете, а также о наказании за неявку в военкоматы", — объяснил источник РБК-Украина.

Напомним, новые правила мобилизации и демобилизации нарабатывались в оборонном комитете в течение всего года, но финальный документ даже стал для него неожиданностью.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такие законопроекты должны обсуждаться и приниматься не кулуарно.

Юлия Тимошенко раскритиковала новый законопроект о мобилизации. Она подчеркнула, что сейчас в Украине следует сосредоточиться над созданием собственного военно-промышленного комплекса. Депутатка назвала, за какие средства его можно создать.

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