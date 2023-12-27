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Законопроєкт про мобілізацію не ухвалять, якщо він залишиться без змін, — ЗМІ

27 грудня 2023 17:01
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій
Законопроєкт про мобілізацію не ухвалять, якщо він залишиться без змін, — ЗМІ
Українські військові. Ілюстративне фото: УНІАН
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савінцев Сергій

Законопроєкт, який передбачає зміни до процесів та порядку мобілізації в Україні потребує доопрацювання. Якщо зміни не будуть внесені, то він не зможе пройти навіть перше читання у Верховній Раді.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела у парламенті.

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Співрозмовники РБК-Україна стверджують, що законопроєкт або буде допрацьовуватись, або зареєструють альтернативний йому документ.

"Один із нардепів уточнив, що в такому вигляді документ не буде проголосований у парламенті. За словами іншого співрозмовника, у фракції "Слуга народу" також розглядають можливість реєстрації альтернативного законопроєкту, щоб у ньому зняти дискусійні питання", — повідомило РБК-Україна.

Водночас нардепи припустили, що Рада може розглянути зареєстрований Кабінетом міністрів законопроєкт про мобілізацію у першому читанні, та доопрацювати його до другого читання.

"Так чи інакше, в такому вигляді він не буде прийнятий в цілому. У ньому будуть зміни. Найбільші дискусії серед депутатів викликали норми щодо скасування відстрочки для людей з інвалідністю третьої групи, щодо оповіщень в електронному кабінеті, а також щодо покарання за неявку до військкоматів", — пояснило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, нові правила мобілізації та демобілізації напрацьовувалися в оборонному комітеті протягом усього року, але фінальний документ навіть для нього став несподіванкою.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що такі законопроєкти мають обговорюватися та ухвалюватися не кулуарно.

Натомість Юлія Тимошенко розкритикувала новий законопроєкт про мобілізацію. Вона наголосила, що зараз в Україні потрібно зосередитися над створенням власного військово-промислового комплексу. Депутатка назвала, яким коштом його можна створити.

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