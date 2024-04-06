Законопроект о мобилизации — россияне создали дезинформацию против Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В Украине уже долгое время парламент рассматривает новый законопроект о мобилизации. Россиянам удалось создать дезинформационную программу, направленную на этот вопрос.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона.

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Зеленский заметил, что россиянам удалось поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство из-за этого закона (о мобилизации. — Ред.).

"Враг "поднял" этот вопрос на Западе настолько, что сегодня Запад спрашивает у Украины: если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?" — добавил он.

В ходе интервью украинский президент также заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также Зеленский прокомментировал защищенность Харькова от пришествия неприятеля. По его словам, оборонительные рубежи не позволят россиянам захватить город.