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Законопроект о мобилизации — россияне создали дезинформацию против Украины

6 апреля 2024 21:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Законопроект о мобилизации — россияне создали дезинформацию против Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине уже долгое время парламент рассматривает новый законопроект о мобилизации. Россиянам удалось создать дезинформационную программу, направленную на этот вопрос.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для телемарафона.

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Зеленский заметил, что россиянам удалось поднять вопрос, что у нас люди не готовы дальше защищать государство из-за этого закона (о мобилизации. — Ред.).

"Враг "поднял" этот вопрос на Западе настолько, что сегодня Запад спрашивает у Украины: если вы не хотите мобилизацию, парламент не хочет голосовать, то зачем вам помощь? Почему мы должны помогать?" — добавил он.

В ходе интервью украинский президент также заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также Зеленский прокомментировал защищенность Харькова от пришествия неприятеля. По его словам, оборонительные рубежи не позволят россиянам захватить город.

Владимир Зеленский
США
дезинформация
военная помощь
мобилизация
законопроект

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