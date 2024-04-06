Законопроєкт про мобілізацію — росіяни створили дезінформацію проти України

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

В Україні вже тривалий час парламент розглядає новий законопроєкт про мобілізацію. Росіянам вдалося створити дезінформаційну програму, спрямовану на це питання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону.

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Зеленський зауважив, що росіянам вдалося порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу через цей закон (про мобілізацію. — Ред.).

"Ворог "підняв" це питання на Заході настільки, що сьогодні Захід запитує в України: якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?", — додав він.

Під час інтерв'ю український президент також заявив, що підтримує ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну. Раніше про таку можливість говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Також Зеленський прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога. За його словами, оборонні рубежі не дозволять росіянам захопити місто.