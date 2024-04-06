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Законопроєкт про мобілізацію — росіяни створили дезінформацію проти України

6 квітня 2024 21:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Законопроєкт про мобілізацію — росіяни створили дезінформацію проти України
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні вже тривалий час парламент розглядає новий законопроєкт про мобілізацію. Росіянам вдалося створити дезінформаційну програму, спрямовану на це питання.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону.

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Зеленський зауважив, що росіянам вдалося порушити питання, що в нас люди не готові далі захищати державу через цей закон (про мобілізацію. — Ред.).

"Ворог "підняв" це питання на Заході настільки, що сьогодні Захід запитує в України: якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?", — додав він.

Під час інтерв'ю український президент також заявив, що підтримує ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну. Раніше про таку можливість говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Також Зеленський прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога. За його словами, оборонні рубежі не дозволять росіянам захопити місто.

Володимир Зеленський
США
дезінформація
військова допомога
мобілізація
законопроєкт

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