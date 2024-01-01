Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в честь Нового 2024 обнародовал в сети фотографию со своей женой Еленой. Пара позировала на фоне новогодней елки.
Кадр Главнокомандующий показал в Facebook.
Залужный показал новогодний снимок с женой
"С Новым Годом!" — подписал фотографию Залужный.
Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, оставляя под публикацией теплые поздравления для семьи.
"Поздравляю с Новым годом, генерал! Вместе и к победе!" — пишет Алексей Петров.
"Победы, верной Украины, профессиональной талантливой команды, качественной и щедрой помощи мирового сообщества, успеха, здоровья, воодушевления, вдохновения, самых дорогих и родных рядом", — пишет Ольга Акулова.
"С Новым Годом!" — пишет Александр Погребиский.
"Поздравляем Вас и благодарим за все, что Вы делаете для нас и нашей победы", — пишет Мария Молчанова.
Напомним, что ранее Валерий Залужный поздравил своих подчиненных с Новым 2024 годом. Перед этим Главнокомандующий украинскими войсками уволил свою внештатную помощницу Аллу Мартынюк, которая призывала посылать детей на фронт.
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