Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки

Валерий Залужный. Фото: Facebook

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в честь Нового 2024 обнародовал в сети фотографию со своей женой Еленой. Пара позировала на фоне новогодней елки.

Кадр Главнокомандующий показал в Facebook.

Читайте также:

Залужный показал новогодний снимок с женой

Валерий Залужный с женой Еленой. Источник: Facebook

"С Новым Годом!" — подписал фотографию Залужный.

Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, оставляя под публикацией теплые поздравления для семьи.

Пожелания украинцев. Источник: Facebook

"Поздравляю с Новым годом, генерал! Вместе и к победе!" — пишет Алексей Петров.

"Победы, верной Украины, профессиональной талантливой команды, качественной и щедрой помощи мирового сообщества, успеха, здоровья, воодушевления, вдохновения, самых дорогих и родных рядом", — пишет Ольга Акулова.

"С Новым Годом!" — пишет Александр Погребиский.

"Поздравляем Вас и благодарим за все, что Вы делаете для нас и нашей победы", — пишет Мария Молчанова.

Напомним, что ранее Валерий Залужный поздравил своих подчиненных с Новым 2024 годом. Перед этим Главнокомандующий украинскими войсками уволил свою внештатную помощницу Аллу Мартынюк, которая призывала посылать детей на фронт.