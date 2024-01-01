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Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки

1 января 2024 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки
Валерий Залужный. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в честь Нового 2024 обнародовал в сети фотографию со своей женой Еленой. Пара позировала на фоне новогодней елки.

Кадр Главнокомандующий показал в Facebook.

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Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки
Валерий Залужный с женой Еленой. Источник: Facebook

"С Новым Годом!" — подписал фотографию Залужный.

Пользователи соцсети присоединились к поздравлениям, оставляя под публикацией теплые поздравления для семьи.

Залужный показал новогоднее фото со своей женой на фоне елки
Пожелания украинцев. Источник: Facebook

"Поздравляю с Новым годом, генерал! Вместе и к победе!" — пишет Алексей Петров.

"Победы, верной Украины, профессиональной талантливой команды, качественной и щедрой помощи мирового сообщества, успеха, здоровья, воодушевления, вдохновения, самых дорогих и родных рядом", — пишет Ольга Акулова.

"С Новым Годом!" — пишет Александр Погребиский.

"Поздравляем Вас и благодарим за все, что Вы делаете для нас и нашей победы", — пишет Мария Молчанова.

Напомним, что ранее Валерий Залужный поздравил своих подчиненных с Новым 2024 годом. Перед этим Главнокомандующий украинскими войсками уволил свою внештатную помощницу Аллу Мартынюк, которая призывала посылать детей на фронт.

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