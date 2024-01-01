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Залужний показав новорічне фото зі своєю дружиною на тлі ялинки

1 січня 2024 23:55
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Залужний показав новорічне фото зі своєю дружиною на тлі ялинки
Валерій Залужний. Фото: Facebook
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на честь Нового 2024 року оприлюднив у мережі світлину зі своєю дружиною Оленою. Пара позувала на тлі новорічної ялинки.

Кадр Головнокомандувач показав у Facebook.

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Залужний показав новорічне фото зі своєю дружиною на тлі ялинки
Валерій Залужний з дружиною Оленою. Джерело: Facebook

"З Новим Роком!", — підписав світлину Залужний. 

Користувачі соцмережі приєдналися до привітань, залишаючи під публікацією теплі привітання для родини. 

Залужний показав новорічне фото зі своєю дружиною на тлі ялинки
Побажання від українців. Джерело: Facebook

"Вітаю із Новим роком, пане генерал! Разом і до перемоги!", — пише Олексій Петров.

"Перемоги, вірної Україні, професійної талановитої команди, якісної і щедрої допомоги світової спільноти, успіху, здоров'я, наснаги, натхнення, найдорожчих і найрідніших поряд", — пише Ольга Акулова. 

"З Новим Роком!", — пише Олександр Погребиський. 

"Вітаємо Вас і дякуємо за все, що Ви робите для нас та нашої перемоги", — пише Марія Молчанова. 

Нагадаємо, що раніше Валерій Залужний привітав своїх підлеглих з Новим 2024 роком. Перед цим Головнокомандувач українських військ звільнив свою позаштатну помічницю Аллу Мартинюк, яка закликала посилати дітей на фронт.

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