Замена инвалидности на военную: требуется одно важное постановление

Военнослужащий с инвалидностью. Фото: drohobych-rada.gov.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий имеет право на присвоение ему группы инвалидности при наличии соответствующих оснований. Для того чтобы эта инвалидность считалась "военной", необходимо подтвердить причинно-следственную связь инвалидности со службой в армии. А это невозможно без соответствующего постановления ВВК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Инвалидность в ВСУ

Военнослужащие ВСУ, как и гражданские лица, имеют право на медицинскую помощь. Также военные могут подавать рапорт на военно-врачебную комиссию, если в этом есть необходимость.

Некоторые военнослужащие во время службы в ВСУ, в частности, в районе боевых действий, получили травмы или повреждения, которые можно квалифицировать как основание для получения группы инвалидности. Военнослужащий имеет право и на специальное медицинское обследование для установления степени утраты трудоспособности и, соответственно, группы инвалидности.

Кроме того, инвалидность у военнослужащего может наступить и по причинам, не связанным непосредственно с военной службой. Это может быть ухудшение состояния здоровья, связанное с заболеваниями, которые были диагностированы еще до мобилизации.

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Как доказать, что причиной инвалидности стала именно служба в ВСУ

К юристам обратился гражданин с такой проблемой. Он поинтересовался, как ему правильно оформить инвалидность и можно ли сначала оформить "гражданскую" инвалидность. На что адвокат Юрий Айвазян объяснил ему: "Да, Вы можете сначала оформить инвалидность на основании, не связанном с прохождением службы, а уже потом отдельно поднимать вопрос об изменении причины инвалидности на связанную с прохождением военной службы или с защитой Родины".

И здесь, подчеркнул Айвазян, необходимо получить один важный документ:"Для изменения причины на военную требуется именно постановление ВВК о причинно-следственной связи. Экспертная группа при фиксации причины инвалидности учитывает только формулировку из решения ВВК о причинно-следственной связи".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что даже при наличии инвалидности без ВВК гражданина не уволят из армии.

Военнослужащий может уволиться из Вооруженных сил Украины при наличии серьезных проблем со здоровьем. Для этого ему нужно будет пройти военно-врачебную комиссию. Этот этап необходим даже в том случае, если у военнослужащего установлена группа инвалидности.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военнослужащему, оформившему инвалидность после СОЧ, сначала все равно нужно вернуться в армию.

Граждане с инвалидностью не подлежат военной службе. Но если гражданин оформил инвалидность после самовольного оставления части, ему все равно придется вернуться в ВСУ. Однако затем такого военнослужащего должны направить на ВВК и, подтвердив факт инвалидности, уволить в запас.