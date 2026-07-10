Зміна інвалідності на військову: потрібна одна важлива постанова

Військовослужбовець із інвалідністю. Фото: drohobych-rada.gov.ua. Колаж: Новини.LIVE

Військовослужбовець має право на встановлення йому групи інвалідності за наявності відповідних причин. Для того, аби ця інвалідність вважалася "військовою", потрібно підтвердити причинний зв’язок інвалідності зі службою в армії. А це неможливо без відповідної постанови ВЛК.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Інвалідність в ЗСУ

Військовослужбовці ЗСУ, як і цивільні громадяни, мають право на медичну допомогу. Також військові можуть подавати рапорт на військово-лікарську комісію, якщо у цьому є потреба.

Деякі військовослужбовці під час служби в ЗСУ, зокрема, в районі бойових дій, отримали травми чи пошкодження, які можна кваліфікувати як підставу для отримання групи інвалідності. Військовий має право і на спеціальне медичне обстеження для встановлення рівня втрати працездатності і, відповідно, групи інвалідності.

Крім того, інвалідність у військовослужбовця може настати і з причин, не пов’язаних безпосередньо з військовою службою. Це може бути погіршення стану здоров’я, пов’язане з хворобами, які були діагностовані ще до мобілізації.

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Як довести, що причиною інвалідності стала саме служба в ЗСУ

До юристів звернувся громадянин з такою проблемою. Він поцікавився, як йому правильно оформити інвалідність і чи можна зробити спочатку "цивільну" інвалідність. На що адвокат Юрій Айвазян пояснив йому: "Так, Ви можете спочатку оформлювати інвалідність на підставі, не пов'язаній з проходженням служби, а вже потім окремо ставити питання про зміну причини інвалідності на пов’язану з проходженням військової служби або із захистом Батьківщини".

І тут, підкреслив Айвазян, потрібно отримати один важливий документ: "Для зміни причини на військову потрібна саме постанова ВЛК про причинний зв’язок. Експертна команда при фіксації причини інвалідності лише враховує формулювання з рішення ВЛК про причинний зв’язок".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що, навіть попри наявність інвалідності, без ВЛК громадянина не звільнять з армії.

Військовослужбовець може звільнитися зі Збройних сил України за наявності серйозних проблем зі здоров’ям. Для цього йому потрібно буде пройти військово-лікарську комісію. Цей етап є необхідним навіть тоді, коли у військового встановлена група інвалідності.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовому, який оформив інвалідність після СЗЧ, спочатку треба все одно повернутись в армію.

Громадяни з інвалідністю не підлягають військовій службі. Але якщо громадянин оформив інвалідність після самовільного залишення частини, йому все одно доведеться повернутися в ЗСУ. Але потім такого військового мають направити на ВЛК і, підтвердивши факт інвалідності, звільнять в запас.