Главная Мобилизация Замена отсрочки на бронь: этот процесс не автоматический

Дата публикации 9 мая 2026 15:25
Гражданин пишет заявление в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Граждане могут оформить отсрочку от мобилизации. Также работники критически важных предприятий имеют право на бронирование от призыва. Но параллельно отсрочку и бронирование иметь невозможно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Отсрочка и бронирование

Военнообязанные граждане подлежат мобилизации в особый период, во время действия военного положения. Но часть из них может избежать призыва на законных основаниях.

Граждане Украины имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Причины для предоставления отсрочки могут быть разные: факт многодетности, инвалидность жены или других близких родственников и тому подобное.

Кроме того, часть граждан может получить бронирование от мобилизации. Это право предоставляется работникам предприятий, критически важных для отечественной экономики.

Параллельно иметь отсрочку и бронь невозможно

К юристам обратился гражданин, который имеет отсрочку от мобилизации. При этом мужчина планирует устроиться на работу, где ему обещают предоставить бронирование.

Гражданин поинтересовался, можно ли оформить бронь, имея действующую отсрочку. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил, что такая ситуация невозможна.

Айвазян пояснил: "Для того, чтобы бронирование заменило отсрочку по обучению Вам необходимо, чтобы ТЦК отменил последнюю. Только после того, как в "Резерв+" исчезнет информация об отсрочке, Вас смогут забронировать".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что гражданина с броней работники ТЦК не имеют права задерживать.

На критически важных для украинской экономики предприятиях разрешается бронировать работников. Таких граждан не должны останавливать и задерживать группы оповещения ТЦК. Также граждан с броней не имеют права отправлять на военно-врачебную комиссию.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине уже в мае могут изменить систему бронирования работников.

В Украине готовятся к возможным изменениям в системе бронирования работников, которые могут принять уже в ближайшее время. Правительство рассматривает сразу несколько сценариев реформирования, которые должны повлиять как на бизнес, так и на экономику в целом.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Любомир Кучер
