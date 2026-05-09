Заміна відстрочки на бронь: цей процес не автоматичний

Заміна відстрочки на бронь: цей процес не автоматичний

Дата публікації: 9 травня 2026 15:25
Громадянин пише заяву в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Громадяни можуть оформити відстрочку від мобілізації. Також працівники критично важливих підприємств мають право на бронювання від призову. Але паралельно відстрочку і бронювання мати неможливо.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка та бронювання

Військовозобов’язані громадяни підлягають мобілізації у особливий період, під час дії воєнного стану. Але частина з них може уникнути призову на законних підставах.

Громадяни України мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Причини для надання відстрочки можуть бути різні: факт багатодітності, інвалідність дружини чи інших близьких родичів тощо.

Крім того, частина громадян може отримати бронювання від мобілізації. Це право надається працівникам підприємств, критично важливих для вітчизняної економіки.

Паралельно мати відстрочку і бронь неможливо

До юристів звернувся громадянин, який має відстрочку від мобілізації. При цьому чоловік планує влаштуватися на роботу, де йому обіцяють надати бронювання.

Громадянин поцікавився, чи можна оформити бронь, маючи діючу відстрочку. Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, зазначив, що така ситуація є неможливою.

Айвазян пояснив: "Для того, аби бронювання замінило відстрочку по навчанню Вам необхідно, щоб ТЦК скасував останню. Тільки після того, як у "Резерв+" зникне інформація про відстрочку, Вас зможуть забронювати".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що громадянина з бронею працівники ТЦК не мають права затримувати.

На критично важливих для української економіки підприємствах дозволяється бронювати працівників. Таких громадян не повинні зупиняти і затримувати групи оповіщення ТЦК. Також громадян з бронею не мають права відправляти на військово-лікарську комісію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні уже в травні можуть змінити систему бронювання працівників.

В Україні готуються до можливих змін у системі бронювання працівників, які можуть ухвалити вже найближчим часом. Уряд розглядає одразу кілька сценаріїв реформування, що мають вплинути як на бізнес, так і на економіку загалом.

Любомир Кучер - редактор, юрист
Любомир Кучер
