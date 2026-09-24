Высшее образование для ВСУ: почему статус УБД не дает 100% права на поступление

Военнослужащий демонстрирует студентам ознакомительную информацию. Фото: Львовский ТЦК и СП

Даже наличие статуса участника боевых действий не освобождает военнослужащих от необходимости запрашивать разрешение командира на получение высшего образования. Бойцам старше 25 лет часто отказывают в этом, причём вполне законно, но есть способ получить согласие, отказавшись от специального отпуска на период сессий.

Разъяснения дал юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Как военному служить в армии и одновременно учиться в университете

Наличие удостоверения участника боевых действий, подача документов через электронный кабинет или выбор заочной формы обучения не дают права игнорировать устав. По словам адвоката Юрия Айвазяна, никаких законных способов обойти требование о получении разрешения от руководства не существует.

Чтобы легально стать студентом, боец должен подать рапорт и получить официальное согласие командира соединения или вышестоящего должностного лица. Это разрешение обязательно должно быть закреплено приказом по воинской части. Главным условием для обучения является то, что оно не должно никоим образом препятствовать выполнению прямых служебных обязанностей.

Возрастные ограничения и отпуска на обучение

Главным препятствием для многих военнослужащих становится их возраст и статус призыва. Согласно пункту 173 Положения о прохождении службы, утвержденного президентским указом № 1153/2008 от 10 декабря 2008 года, право на обучение без отрыва от службы для мобилизованных ограничено возрастом от 18 до 25 лет.

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Поэтому, например, если человеку 37 лет и он был мобилизован, эта норма на него не распространяется.

Аналогичные ограничения действуют и для контрактников. Рядовые и сержанты могут пойти учиться только во время несения службы по новому контракту, тогда как первый контракт в более зрелом возрасте под эту категорию не подпадает. Для офицеров существуют свои специфические правила, зависящие от их предыдущего образования по госзаказу.

Аналогичная ситуация складывается со специальными учебными отпусками. Пункт 18 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» гарантирует право на такой отпуск во время военного положения только лицам в возрасте от 18 до 25 лет, получающим первое высшее образование.

"Статус УБД отдельного права на учебный отпуск не создает", — подчеркивает адвокат Юрий Айвазян.

Как обойти отказ строевой части

В строевых частях военных часто предупреждают о неизбежном отказе из-за невозможности отпустить человека на сессию. Однако юрист Юрий Айвазян советует изменить тактику и подать рапорт, в котором военнослужащий сознательно отказывается от учебного отпуска, чтобы у командования не было оснований для блокировки.

Юрий Айвазян предлагает использовать следующую формулировку: "Прошу предоставить разрешение на поступление и обучение без отрыва от военной службы по заочной/дистанционной форме в ___. Обучение будет проходить вне времени выполнения служебных обязанностей и не будет препятствовать их выполнению. О предоставлении учебного отпуска в данном рапорте я не прошу. В случае удовлетворения рапорта прошу объявить разрешение приказом и предоставить выписку из приказа".

К этому обращению следует приложить официальное письмо от учебного заведения. В нём должно быть подтверждено дистанционный формат обучения, индивидуальный график и расписание сессий.

Если же для сдачи экзаменов потребуется физическое присутствие, военнослужащему придётся потратить на это дни своего ежегодного или дополнительного отпуска участника боевых действий. Но и это можно сделать исключительно после согласования такого отпуска с командованием.

Шансы на обжалование решения командира

Успех этой процедуры напрямую зависит от статуса военнослужащего. Если речь идет о мобилизованном старше 25 лет, действующее законодательство не дает ему гарантированного права требовать согласования. Поэтому официальный отказ командира в такой ситуации вряд ли удастся успешно обжаловать.

Зато у военнослужащих на втором контракте или офицеров, соответствующих определенным критериям, есть веское правовое основание для обучения. Если руководство безосновательно отклоняет их правильно составленный рапорт, это решение можно смело обжаловать в вышестоящих инстанциях.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что украинские ветераны и защитники могут больше не носить с собой бумажные удостоверения участника боевых действий. Более миллиона военных уже пользуются цифровым удостоверением в приложении "Дія", которое имеет полную юридическую силу и предоставляет беспрепятственный доступ ко всем предусмотренным законом льготам и государственным услугам.

В то же время даже успешное судебное подтверждение статуса УБД не гарантирует автоматической компенсации за неполученные ранее социальные льготы. Кассационный суд разъяснил, что после официального оформления удостоверения ветеран должен лично обращаться в коммунальные службы и к поставщикам услуг для проведения перерасчета, а не подавать иски о прямом возмещении материального ущерба за прошлый период.