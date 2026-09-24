Вища освіта для ЗСУ: чому статус УБД не дає 100% права на вступ

Військовослужбовець демонструє студентам ознайомчу інформацію. Фото: Львівський ТЦК та СП

Навіть наявний статус учасника бойових дій ще не звільняє військових від необхідності просити дозвіл командира на вищу освіту. Бійцям віком старше 25 років часто відмовляють у цьому і цілком законно, але є спосіб отримати погодження, відмовившись від спеціальної відпустки на період сесій.

Роз'яснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як військовому служити в армії і одночасно навчатися в університеті

Наявність посвідчення учасника бойових дій, подача документів через електронний кабінет чи вибір заочного формату не дають права ігнорувати статут. За словами адвоката Юрія Айвазяна, жодних законних способів обійти вимогу щодо дозволу від керівництва не існує.

Щоб легально стати студентом, боєць повинен подати рапорт і отримати офіційну згоду командира з'єднання або вищої посадової особи. Цей дозвіл обов'язково має бути закріплений наказом по військовій частині. Головною умовою для навчання є те, що воно не повинно жодним чином перешкоджати виконанню прямих службових обов'язків.

Вікові бар'єри та відпустки на навчання

Головною перепоною для багатьох військових стає їхній вік та статус призову. Згідно з пунктом 173 Положення про проходження служби, затвердженого президентським указом № 1153/2008 від 10 грудня 2008 року, право на навчання без відриву від служби для мобілізованих обмежене віком від 18 до 25 років.

Читайте також:

Тому, наприклад, якщо людині 37 років і її було мобілізовано, ця норма на неї не поширюється.

Схожі рамки діють і для контрактників. Рядові та сержанти можуть іти вчитися лише під час несення служби за новим контрактом, тоді як перший контракт у старшому віці під цю категорію не підпадає. Для офіцерів існують свої специфічні правила, що залежать від їхньої попередньої освіти за держзамовленням.

Аналогічна ситуація складається зі спеціальними навчальними відпустками. Пункт 18 статті 10-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" гарантує право на таку відпустку під час воєнного стану лише особам від 18 до 25 років, які здобувають першу вищу освіту.

"Статус УБД окремого права на навчальну відпустку не створює", — підкреслює адвокат Юрій Айвазян.

Як обійти відмову стройової

У стройових частинах військових часто попереджають про неминучу відмову через неможливість відпустити людину на сесію. Проте юрист Юрій Айвазян радить змінити тактику і подати рапорт, у якому боєць свідомо відмовляється від навчальної відпустки, аби у командування не було підстав для блокування.

Юрій Айвазян пропонує використовувати наступне формулювання: "Прошу надати дозвіл на вступ та навчання без відриву від військової служби за заочною/дистанційною формою у ___. Навчання проходитиме поза часом виконання службових обов'язків і не перешкоджатиме їх виконанню. Надання навчальної відпустки цим рапортом не прошу. У разі задоволення рапорту прошу оголосити дозвіл наказом та надати витяг із наказу".

До цього звернення варто додати офіційний лист від навчального закладу. У ньому має бути підтверджено дистанційний формат навчання, індивідуальний графік та розклад сесій.

Якщо ж для складання іспитів знадобиться фізична присутність, військовому доведеться витрачати на це дні своєї щорічної або додаткової відпустки учасника бойових дій. Але і це можна зробити виключно після погодження такого відпочинку командуванням.

Шанси на оскарження рішення командира

Успіх цієї процедури безпосередньо залежить від статусу армійця. Якщо це стосується старшого 25 років мобілізованого, чинне законодавство не дає йому гарантованого права вимагати погодження. Тому офіційну відмову командира в такій ситуації навряд чи вдасться успішно оскаржити.

Натомість бійці на другому контракті або офіцери, які відповідають визначеним критеріям, мають тверду правову підставу для навчання. Якщо керівництво безпідставно відхиляє їхній правильно складений рапорт, це рішення можна сміливо оскаржувати у вищих інстанціях.

Окрім того, Новини.LIVE інформували, що українські ветерани та захисники можуть більше не носити з собою паперові посвідчення учасника бойових дій. Понад мільйон військових уже користуються цифровим посвідченням у застосунку "Дія", яке має повну юридичну силу та надає безперешкодний доступ до всіх передбачених законом пільг і державних послуг.

Водночас навіть успішне судове підтвердження статусу УБД не гарантує автоматичної компенсації за неотримані раніше соціальні знижки. Касаційний суд роз'яснив, що після офіційного оформлення посвідчення ветеран повинен особисто звертатися до комунальних служб та надавачів послуг для проведення перерахунку, а не подавати позови про пряме відшкодування матеріальної шкоди за минулий період.