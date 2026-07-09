Запись о ребенке по словам матери: такое лицо не считается ребенком военнослужащего

Военный с ребенком. Фото: "АрміяInform". Коллаж: Новини.LIVE

Военнослужащий ВСУ может формально стать отцом уже после гибели на фронте. В этом и других случаях отцовство можно установить только с помощью образцов ДНК и через суд. Если же такой ребенок записан на военнослужащего по словам матери, он официально не считается родственником погибшего воина.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Идентификация военнослужащего по ДНК

В условиях полномасштабной войны и гибели украинских военнослужащих на фронте возникает вопрос идентификации погибших воинов. Для этого все военные перед отправкой на фронт сдают образцы ДНК.

Эта процедура является обязательной для украинских военнослужащих. Она необходима для того, чтобы в будущем можно было достоверно установить личность погибшего военнослужащего.

Кроме того, в некоторых случаях это необходимо для установления отцовства военнослужащего. К юристам обратилась женщина именно с такой проблемой.

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Отцовство погибшего можно установить только через суд

Она рассказала, что ее жених погиб на фронте несколько месяцев назад. Гражданка, которая, по ее словам, имеет от жениха ребенка, хочет установить его отцовство (в частности, для получения денежной помощи).

Женщина подчеркнула, что отцом военнослужащего указали в свидетельстве о рождении на основании ее слов. Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что такая информация не является подтверждением отцовства.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Поскольку ребенок указан в свидетельстве о рождении на основании слов матери, то есть в соответствии с частью первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, для государственных органов на данный момент юридически не подтверждено, что погибший является отцом ребенка. После смерти мужчины, не состоявшего в браке с матерью ребенка, факт его отцовства устанавливается в судебном порядке в соответствии со статьей 130 Семейного кодекса Украины. После вынесения решения суда орган ГРАГС вносит изменения в актовую запись о рождении и выдает новое свидетельство о рождении".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в вопросе установления отцовства погибшего военнослужащего до вынесения судебного решения дети фактически являются полусиротами.

Женщина, родившая ребенка от уже погибшего военнослужащего, имеет право на установление факта отцовства. Обычно это делается через суд. А до этого ребенка записывают только на мать, которая получает статус матери-одиночки.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, имеет ли военнослужащий во время войны право на отпуск по случаю собственной свадьбы.

Если военнослужащий, желающий зарегистрировать брак, подал заявление на отпуск и не получил его, то он может подать жалобу в Минобороны. Существует еще вариант оформления брака без ухода из воинской части.